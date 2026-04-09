Investigación periodística revela identidad del creador de Bitcoin tras 17 años oculto: ¿quién es?

En 2009, alguien que se identificó como Satoshi Nakamoto publicó el código de Bitcoin y desapareció. Diecisiete años después, The New York Times dedicó una extensa investigación al mayor enigma de la era digital y apuntó a un nombre concreto: Adam Back, criptógrafo británico nacido en Londres en 1970 y figura central del movimiento Cypherpunk.
La investigación, realizada por el periodista John Carreyrou, partió de un corpus documental que hasta ahora no había estado disponible: cientos de correos electrónicos entre Nakamoto y Martti Malmi, un programador finlandés que colaboró en los primeros días de Bitcoin.