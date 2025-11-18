“Dinero sucio” bajo la lupa: así entraron US$28.000 millones de negocios ilícitos a bolsas cripto en solo dos años

El boom de las criptomonedas no solo transformó los mercados financieros, también abrió una puerta enorme para que el dinero sucio circule sin tantos controles.
Mientras Donald Trump lanzó su propio negocio digital y prometió convertir a Estados Unidos en la “nación cripto” del planeta, una investigación conjunta del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, The New York Times y 36 medios alrededor del mundo destapó un hallazgo incómodo: al menos 28.000 millones de dólares vinculados a actividades ilícitas ingresaron a bolsas cripto en los últimos dos años.
El dinero provino de hackers, estafadores y grupos de extorsión que operan desde Corea del Norte hasta Myanmar, pasando por redes que estafaron a ciudadanos en Estados Unidos, Europa y Asia.
Y, de acuerdo con el análisis técnico, gran parte de esos fondos terminó en las plataformas más grandes del mundo.
