“Ánimo campeón”, le escribió Tadej a Egan, con quien no compite desde el 16 de marzo de 2021, cuando acudieron a la Tirreno-Adriático, en la que el europeo fue campeón y el suramericano, cuarto.

Como no se encontrarán en la Ruta del Sol, como es conocida la Vuelta a Andalucía, Egan y Tadej podrían coincidir el 5 de marzo en la París-Niza , conquistada por el colombiano en 2019. Los dos tienen como objetivo este año el Tour de Francia, ganado en 2022 por el danés Jonas Vingegaard (Jumbo) y en el cual Pogacar terminó segundo.

Bernal estaba inscrito para correr desde este miércoles en la Vuelta a Andalucía, lo mismo que Pogacar, pero todo dependía del aval del equipo británico para dejar competir al cundinamarqués en la cita española luego de los problemas de rodilla que sufrió recientemente tras una caída en la Vuelta a San Juan y la cual, por precaución, le impidió disputar el Nacional de ruta, más allá de que el escarabajo se desplazó a Bucaramanga, sede del certamen que ganó Esteban Chaves (EF). Este lunes se conoció que el colombiano aún no viajará a Europa.

“El ciclismo es un deporte que solo se puede medir por números y así se sabe realmente uno como está. Han sido muy positivos, pero una cosa es entrenando y otra cosa es en carrera. La idea es competir y ver realmente como estamos. Estoy motivado y quiero hacer ya carreras para ver cómo estoy”, dijo en charla con el diario As.

La recuperación en tiempo récord de Bernal sorprende, así como su deseo de volver a estar en los lugares de honor en las competencias que participe. “Un año después que Dios me diera una segunda oportunidad, sigo acá con motivación, con ganas de ser el mejor y disfrutando cada segundo. Pero sobre todo agradecido con la vida y las personas que han hecho esto posible”, comentó Bernal en su cuenta de Instagram.

Ahora, con ese deseo, Egan aguarda el momento para volver a correr en Europa y reencontrarse con lo más selecto del pelotón mundial. Su última prueba allí fue la Coppa Sabatini, en Italia, el pasado 15 de septiembre, en la que finalizó 28° y luego de estar presente en el Tour de Dinamarca, la Vuelta a Alemania y el Tour de la Toscana.

Los rivales también se sorprenden por la evolución de Egan, entre ellos el antioqueño Sergio Higuita, con quien batalló en la ronda argentina.

“Se le ve muy fuerte y competitivo. Ya ganar o no ganar es otra cosa porque el nivel está alto. Incluso si no se hubiera caído, a lo mejor no iba a ganar fácil. Yo ya lo veo para estar ahí, pero creo que queda esperar un año más para ver a Egan al 100%. Estoy feliz de verlo, pero debe tener un poco de calma, paciencia, porque va muy rápido”, señaló Higuita en entrevista a France 24.

Por lo pronto, y tal como aconseja Higuita, a Bernal el Ineos lo lleva con cuidado. Estar de nuevo sobre la bicicleta es ya un triunfo, y volver a ganar, con las condiciones que tiene y el deseo que demuestra, será cuestión de tiempo, dijo recientemente Jenaro Leguízamo, especialista en entrenamiento deportivo y que tuvo la oportunidad de trabajar temas psicológicos, fisiológicos, de técnica y biomecánica con Egan. .