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¿Por qué el documental sobre Elizabeth Holmes, la empresaria de Theranos, se volvió viral antes de estrenarse?

Puedes verlo todo es el título en español de la nueva producción de A24 que se estrenará en octubre de 2026. El documental acompaña a Holmes, condenada por fraude, durante sus últimos días de libertad.

  • Elizabeth Holmes fue considerada la multimillonaria más joven de Estados Unidos. Después fue condenada a fraude. FOTO: A24.
    Elizabeth Holmes fue considerada la multimillonaria más joven de Estados Unidos. Después fue condenada a fraude. FOTO: A24.
María José Chitiva Londoño
María José Chitiva Londoño

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hace 1 hora
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Más de uno quedó sorprendido con el tráiler de dos minutos y 28 segundos que este miércoles reveló la productora independiente A24 de Puedes verlo todo (You Can See Everything es el título en inglés), el documental que sigue la vida de Elizabeth Holmes semanas antes de entrar a la cárcel.

Esta producción, que viene causando expectativa desde que fue presentado un avance en el Festival de Cine de Telluride a principios de septiembre, no ha tardado en ser considerada como una de las más esperadas de los últimos meses de 2026 por tener en el centro a la protagonista de uno de los escándalos financieros y tecnológicos más grandes de Estados Unidos de los últimos años.

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Holmes, de 42 años, se hizo conocida en la década pasada por crear Theranos, una compañía médica que aseguraba haber transformado las pruebas de sangre al desarrollar un método en el que solo se necesitaba de un pequeño pinchazo en el dedo para llevar a cabo varios tipos de exámenes.

Gracias al éxito que tuvo la empresa, en 2015, Elizabeth fue nombrada por la revista Forbes como la multimillonaria más joven y rica de Estados Unidos que había conseguido su fortuna por cuenta propia.

Sin embargo, ese mismo año, cayó en desgracia: una serie de investigaciones periodísticas y de evaluaciones de entidades regulatorias descubrieron que el invento de Holmes, con el que había logrado recaudar más de 700 millones de dólares de inversores, tenía más de exageración que de revolucionario.

Finalmente, en 2018, fue acusada por fraude por un jurado federal y en 2022 fue sentenciada a 11 años de prisión por estafar por más de 400 millones de dólares a los socios de Theranos. La decisión judicial dictó que la empresaria de Silicon Valley debía entrar a la cárcel en mayo de 2023. Ahí es donde empieza el nuevo documental.

Con una duración de 174 minutos, Puedes verlo todo muestra los últimos días de libertad y los primeros de prisión de Elizabeth.

“Treinta y cuatro días antes de ser enviada a prisión, la notoria fundadora de Silicon Valley, Elizabeth Holmes, invita a un equipo de filmación escéptico a documentar cada uno de sus movimientos. Lo que comienza como un retrato íntimo de una enigmática delincuente se convierte en un viaje alucinante de tres años hacia el abismo”, dice la sinopsis.

En el tráiler aparece Nathan Fielder, quien dirige el documental junto a Lance Oppenheim, hablando con la protagonista que asegura al director que está siendo completamente sincera en la entrevista que él está conduciendo. “Claro que no te engaño. Me relaciono contigo como con un ser humano. ¿Por qué lo haría? No tengo ningún motivo para hacerlo”, asegura ella.

Uno de los detalles del tráiler que ha impactado a usuarios de redes sociales son los gestos de Holmes, quien aparece en varias ocasiones sosteniendo fijamente la mirada durante varios segundos, sin pestañear. Esta no es la primera vez sus expresiones causan sorpresa: desde sus épocas como CEO de Theranos, estos habían sido analizados por expertos en comunicación y lenguaje corporal debido a su carácter calculador y teatral.

Ese fue también uno de los motivos de sorpresa de The Dropout, la serie de Hulu estrenada en 2022 sobre la historia de Holmes. Sí, el documental no es la primera vez que su vida es llevada al cine o a la televisión. En esa producción la encargada de interpretarla fue Amanda Seyfried, quien se ganó el Emmy a mejor actriz por la complejidad psicológica que le dio al personaje.

A diferencia de la serie, Puedes verlo todo —que se estrenará el 16 de octubre en Estados Unidos— será una puerta de entrada directa a la verdadera Elizabeth, quien ha resultado incomprensible para muchos, incluso desde sus años de gloria.

Quienes ya vieron el documental en Telluride han coincidido en la extraña mezcla que converge en el largometraje, opinión que no es un rechazo, sino un alago. “Se vuelve cada vez más extraña a lo largo de los tres años que recorre y culmina con un desenlace que dejó atónitos a los asistentes. ‘¡Qué locura!’ y ‘¿Qué demonios?’ eran las palabras que se oían, y eran halagos”, escribió Clayton Davis, editor de Variety.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo se estrena Puedes verlo todo, el documental sobre Elizabeth Holmes?
Puedes verlo todo (You Can See Everything) se estrenará el 16 de octubre de 2026 en Estados Unidos. El documental tuvo una presentación previa en el Festival de Cine de Telluride a comienzos de septiembre.
¿De qué trata el documental Puedes verlo todo sobre Elizabeth Holmes?
El documental sigue a Elizabeth Holmes durante los últimos días antes de entrar a prisión y sus primeros días tras ser encarcelada. La producción comienza 34 días antes de su ingreso a la cárcel y registra un proceso de filmación que se extendió durante tres años.
¿Por qué Elizabeth Holmes fue condenada a prisión?
Elizabeth Holmes fue condenada por fraude relacionado con Theranos, la empresa que fundó y que prometía realizar numerosos análisis de sangre utilizando una pequeña muestra obtenida mediante un pinchazo en el dedo. En 2022 recibió una sentencia de 11 años de prisión después de ser declarada culpable de delitos de fraude contra inversionistas.
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