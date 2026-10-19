Congresista por San Andrés a quien Abelardo encaró dijo que “tengo Gobernación, diputados, alcalde y concejal más joven”

Sigue la novela por la discusión entre el presidente Abelardo de la Espriella y la gobernadora y la representante a la Cámara del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Girley Ordóñez y Elizabeth Jay–Pang, respectivamente. A un día de que el mandatario publicara en sus redes sociales un video en el que discute —sin dejarlas hablar— con ellas por la situación de la salud en la isla, las funcionarias respondieron a los señalamientos que les hizo el pasado domingo. En diálogo con el “Reporte Coronell” de Caracol Radio, la congresista Jay–Pang (Partido Liberal) dijo que “el personal del presidente nos llamó que quería dialogar con nosotros y pensábamos que era todo relacionado con los temas que hemos venido tratando para aliviar la problemática que tiene el archipiélago, la salud y la seguridad”. Por esa razón, dijo que se sorprendió por el regaño del mandatario. Le puede interesar: Los negocios de Norbert Vonblon, el esposo de la congresista de San Andrés, señalado por De la Espriella. “Me sorprendió porque yo fui una de las personas que en esta administración y en la pasada, casi llorando, le suplicaba a la de (Guillermo) Jaramillo por que interviniera al Hospital (Departamental), pues a mí se me morían los pacientes. (...) Yo permanentemente estoy colaborando para sacar los pacientes cuando no tenían la medicina puntual, le puedo mostrar la relación de todas las formas que patrocinaba a mis paisanos porque no tenían cómo”, dijo la representante. Así mismo, señaló que esa gestión siguió con la ministra Ana María Vesga, con quien dijo estar “tratando” y haber gestionado encuentros con la gobernadora “para que ella entendiera que había que hacer algo con el hospital de San Andrés porque, desafortunadamente, la junta directiva del hospital decía que no podían sacar al administrador o director del hospital y era parte de mirar cómo se podía organizar la salud”.

En ese sentido, afirmó haberle pedido que interviniera el hospital “para poder organizar el desarrollo de las actividades que se están viviendo a diario” en cuanto a los pagos, demoras en atención y problemas de servicios. “No solamente la ministra, en todas las plenarias del Congreso de la República yo lo vengo diciendo, que por favor ayúdenos a salvar la salud; desde la administración pasada vengo clamando eso y nadie me pone atención y ahora pienso que si el presidente tenía esa información cuando estaban los entes de control, cuando estaban todos —incluyendo la ministra de Salud— debió de hacer la denuncia que me hizo en privado”, señaló. En el mismo diálogo, Jay–Pang negó que se hubieran interpuesto en la intervención del hospital, pues en la isla “todo el mundo lo quería” y mencionó que “el presidente está mal informado”. Sin embargo, mencionó que sabía que “es un tinte político lo que se está trazando en contra mía porque saben de la situación política, que nosotros somos mayoría en la política del departamento”. La parlamentaria rechazó las acusaciones del jefe de Estado contra su esposo, Norbert Vonblon Pomare, de quien dijo que supuestamente maneja la contratación en salud en San Andrés. Las calificó como “otra falsedad, otra calumnia”. Y en ese sentido, firmó que su esposo es un empresario que genera empleo y demuestra que los isleños pueden crear empresa. Asimismo, aseguró que su ferretería no tiene contratos con la Gobernación y que cualquier contratista puede solicitar sus servicios de materiales y maquinaria.

También destacó los aportes sociales de su familia a la comunidad, incluyendo ayudas en emergencias y apoyo educativo a jóvenes. Finalmente, pidió al presidente De la Espriella escuchar su versión y afirmó estar dispuesta al diálogo, insistiendo en que “esto es bajo el respeto, bajo el diálogo que se entienden las cosas”. Sin embargo, en su respuesta dejó ver que es una política que influye en la isla. En sus palabras: “yo tengo la Gobernación, tengo cinco diputados, tengo el alcalde y tengo el concejal más joven del país en Providencia; o sea, estoy tratando de que la gente participe en el desarrollo de la isla. Esa es permanentemente mi tarea y es parte de lo que yo he venido promulgando por parte de las banderas de esta parlamentaria”.

¿Qué respondió la gobernadora Ordóñez?

En la misma entrevista, la gobernadora del archipiélago, Girley Ordóñez, dijo que asumió el cargo el 11 de julio, tras ser elegida en las elecciones atípicas celebradas el 5 de julio. Con poco más de tres meses de gestión, señaló que enfrenta la responsabilidad de dirigir el departamento durante el periodo restante. Antes de su elección, se desempeñaba como diputada de la Asamblea Departamental por el Partido Liberal. Frente a los señalamientos de corrupción en su contra, la mandataria fue enfática en que la comunidad había quedado sorprendida por las afirmaciones y destacó que goza de “una buena imagen y aceptación” entre los isleños.

Por otro lado, la gobernante defendió sus gestiones para mejorar la atención en salud, una de sus principales prioridades. Afirmó que solicitó apoyo al Gobierno nacional para atender la crisis y negó haberse opuesto a la intervención, pues, según expresó, era una necesidad que la comunidad reclamaba insistentemente. Sobre Coralina (Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina), la autoridad ambiental de esa región sostuvo que es una entidad autónoma y aclaró que no tiene injerencia directa en sus asuntos internos. Frente a las denuncias presidenciales, manifestó que, si existen pruebas, las entidades de control deberán adelantar las investigaciones. “Yo encontré el director ad hoc que se encuentra en este momento, que lleva casi los tres años, y el presidente manifiesta que se encuentra informado y respeto que él reciba información de manera permanente, me parece positivo. Pero considero que es fundamental que esa información la pueda contrastar con quienes estamos al frente de las instituciones y quienes estamos en territorio y conocemos las circunstancias”, añadió. Finalmente, aseguró que no esperaba el tono del encuentro con el presidente, pues la reunión previa había sido positiva. Dijo haberse sentido “sorprendida y estupefacta” y reiteró su disposición al diálogo para que el Gobierno conozca de primera mano la realidad del territorio insular. “El día anterior habíamos tenido una reunión bastante positiva, los ánimos se encontraban optimistas de parte y parte y habíamos trazado unas acciones que de verdad siento que van a encaminar el progreso en el territorio insular. Entonces realmente fui con el ánimo de que íbamos a atender otros temas para seguir trabajando articuladamente para traer bienestar”, puntualizó. Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué pasó entre Abelardo de la Espriella, Girley Ordóñez y Elizabeth Jay-Pang? El presidente Abelardo de la Espriella protagonizó una discusión con la gobernadora Girley Ordóñez y la representante Elizabeth Jay-Pang sobre la crisis sanitaria de San Andrés. Ambas funcionarias respondieron a sus señalamientos y negaron haberse opuesto a la intervención del hospital. ¿Por qué quieren intervenir el Hospital Departamental de San Andrés? La intervención se plantea en medio de problemas en la prestación de servicios médicos, demoras en la atención y dificultades relacionadas con pagos y medicamentos. Elizabeth Jay-Pang y Girley Ordóñez afirmaron haber solicitado apoyo del Gobierno nacional para atender la crisis sanitaria del archipiélago. ¿Qué respondió Elizabeth Jay-Pang a las acusaciones del presidente sobre su esposo? Elizabeth Jay-Pang rechazó los señalamientos contra su esposo, Norbert Vonblon Pomare, y calificó las acusaciones como falsas. Aseguró que su ferretería no tiene contratos con la Gobernación de San Andrés y defendió su actividad empresarial. Estas afirmaciones corresponden a su versión de los hechos. ¿Qué puede pasar con las denuncias de corrupción en San Andrés y Coralina? Las denuncias podrían dar lugar a verificaciones por parte de las autoridades competentes si se presentan elementos que las sustenten. Girley Ordóñez señaló que los organismos de control deben evaluar las pruebas y pidió contrastar la información con las autoridades presentes en el territorio. La existencia de responsabilidades debe establecerse mediante los procedimientos correspondientes.