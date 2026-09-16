ELN intentó ‘canjear’ funcionarios del CTI por cuatro cabecillas presos durante el gobierno Petro: hubo intercambio de cartas

Dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía llevan más de un año secuestrados por el ELN y, durante el gobierno de Gustavo Petro, su liberación habría sido utilizada por esa guerrilla para intentar sacar de prisión a cuatro de sus integrantes.
Según la información conocida, varias cartas intercambiadas entre integrantes de la dirección del ELN y funcionarios de la administración Petro dejan constancia de esto. En esos documentos quedó registrada una propuesta de intercambio que contemplaba la entrega de los dos funcionarios a cambio de cuatro miembros de la guerrilla que permanecían presos, según información de la Unidad Investigativa de El Tiempo.
Se trata de Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, quienes fueron interceptados por integrantes del Frente de Guerra Oriental del ELN mientras se movilizaban en una camioneta oficial por la vía que comunica a Fortul con Arauquita, en Arauca.
Los dos funcionarios fueron sometidos posteriormente a un denominado juicio revolucionario y la guerrilla anunció que permanecerían privados de la libertad durante varios años.
Sin embargo, según los documentos conocidos por ese diario, un mes después del secuestro comenzaron las comunicaciones para buscar una salida negociada al cautiverio.