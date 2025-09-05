Elon Musk podría convertirse en el primer trillonario del mundo tras propuesta de Tesla

La junta directiva de Tesla propuso un ambicioso plan de remuneración para su director ejecutivo, Elon Musk, que podría superar el billón de dólares, sujeto a condiciones, así como reforzar su control sobre la compañía.

El plan, previsto para diez años y que debe ser aprobado por los accionistas, contempla otorgar acciones a Musk en función de la valoración de mercado de Tesla, según un documento publicado en el sitio web de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

La cantidad máxima de acciones que podría recibir Musk corresponde al 12% del capital actual de Tesla, pero está condicionado a un “crecimiento estratosférico” y a una valoración de mercado de 8,5 billones de dólares.

Este nivel de valoración correspondería a más del doble de la mayor capitalización bursátil mundial actual, que detenta Nvidia, la empresa estadounidense líder en chips de inteligencia artificial.

Tesla, que lleva varios meses en dificultades, está valorada actualmente en bolsa en poco más de un billón de dólares.

“Creemos que la visión singular de Elon es vital para superar este punto de inflexión crítico”, señalaron la presidenta de Tesla, Robyn Denholm, y la integrante de la junta Kathleen Wilson-Thompson en una carta a los accionistas incluida en la presentación.

Tesla anunció en julio una caída del 16% en sus ganancias netas durante el segundo trimestre.