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Remezón en la SIC: Cielo Rusinque sale del cargo y Diego Solano asume como nuevo superintendente

La salida se da luego de un fallo del Consejo de Estado que determinó que Rusinque no cumplía con los requisitos legales al momento de su designación. La funcionaria presentó su renuncia el mismo día en que se anuló su nombramiento.

  • Cielo Rusinque reaccionó con dureza al fallo que anuló su nombramiento como Superintendente de Industria y Comercio y cuestionó de fondo la argumentación jurídica del alto tribunal. FOTO: Colprensa
    Cielo Rusinque reaccionó con dureza al fallo que anuló su nombramiento como Superintendente de Industria y Comercio y cuestionó de fondo la argumentación jurídica del alto tribunal. FOTO: Colprensa
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 34 minutos
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El presidente Gustavo Petro aceptó la renuncia de Cielo Rusinque como superintendente de Industria y Comercio, tras un fallo que concluyó que no cumplía con los requisitos legales al momento de su nombramiento.

La renuncia de Rusinque se produjo el mismo día en que el Consejo de Estado dejó sin efecto su designación.

Para ocupar el cargo de manera provisional, el Gobierno, a través del Ministerio de Comercio, nombró como superintendente encargado a Diego Solano, quien se desempeñaba como jefe de asesores y era considerado una de las personas más cercanas a Rusinque dentro de la entidad.

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