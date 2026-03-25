Estados Unidos redujo la cantidad de visas otorgadas a Colombia: así ha afectado a los ciudadanos

Las políticas burocráticas relacionadas con documentación de inmigrantes y turistas en Estados Unidos se han incrementado desde la llegada de Donald Trump a la Presidencia. Uno de los países más afectados es Colombia, según informes de la Casa Blanca y The Washington Post.

Y es que, según aquel reporte, entre enero y agosto de 2025 se presentó una reducción del 11 % en la expedición de visas temporales o de residencia de colombianos. Esto equivale a 250.000 visas menos con respecto al mismo periodo del año anterior.

Los más afectados son los estudiantes de intercambio. Entre aquel periodo —enero y agosto de 2025— el gobierno estadounidense entregó 160.000 visas menos. Es decir, se redujo en un 30 %.

Las consecuencias han sido directas incluso para quienes consiguieron visa: se suspendieron las entrevistas para obtenerla, aumentaron los requisitos y otras medidas, como la revisión de redes sociales para determinar quién puede o no entrar a Estados Unidos.

Lo mismo sucedió con las visas de intercambio cultural: dejaron de emitir al menos 30.000; las visas diplomáticas, que se redujeron en 13.000 y las visas para trabajadores del mar y aerolíneas, que se redujeron en 30.000.

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La medida ha sido defendida por el Gobierno estadounidense: “Una visa es un privilegio, no un derecho. A diferencia de la administración Biden, el presidente Trump no está dispuesto a comprometer la seguridad de los ciudadanos estadounidenses para permitir la migración masiva de extranjeros no evaluados”, dijo Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado.

Las consecuencias ya se han visto: por primer a vez en años, la ola migratoria hacia Estados Unidos tuvo un índice negativo. Y es que, otras visas que se han visto afectadas son las de reunificación familiar y visas laborales.

Las de reunificación familiar son aquellas en las que ciudadanos estadounidenses piden a sus hijos para obtener la ciudadanía. En este caso, la reducción fue del 27 %, es decir, 42.000 visas menos. En el caso de los pedidos de cónyuges, dejaron de otorgar al menos 18.000 visas.

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