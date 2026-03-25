Vivienda usada gana terreno ante el encarecimiento de la VIS en Colombia: concentra el 70% de nueva demanda

El mercado de vivienda en Colombia cambió de ritmo, y no por decisión de los compradores, sino por necesidad. En medio del encarecimiento de la vivienda nueva, la incertidumbre en los subsidios y el aumento sostenido de los desistimientos, la vivienda usada pasó de ser una alternativa a convertirse en el eje del mercado. Hoy, cerca del 70% de las búsquedas inmobiliarias en el país se concentran en este segmento, según datos de Ciencuadras. Detrás de esa cifra hay una combinación de factores económicos que están reconfigurando el acceso a la vivienda y, de paso, el comportamiento del sector. Le puede interesar: Vivienda usada, la alternativa que toman cada vez más colombianos

El golpe al bolsillo: vivienda nueva más cara y menos accesible

El mercado inmobiliario se ajusta ante el encarecimiento de la vivienda VIS. FOTO: Getty

Uno de los puntos de quiebre fue el incremento del salario mínimo en 2026, que subió 23,7%. Aunque la medida buscaba aliviar el ingreso de los hogares, tuvo un efecto directo sobre la vivienda de interés social (VIS), cuyos precios están indexados a este indicador. En plata blanca, esto significó que muchas viviendas VIS que se cotizan sobre los 150 salarios mínimos se encarecieron en más de 49 millones de pesos de un año a otro, dejando a miles de familias con cierres financieros inviables. A esto se sumó la incertidumbre alrededor del programa de subsidios Mi Casa Ya, que desde finales de 2024 empezó a presentar cambios y suspensiones que impactaron directamente la capacidad de compra de los hogares de menores ingresos. El resultado fue un fenómeno que hoy marca la coyuntura del sector: el aumento de los desistimientos, que entre agosto de 2022 y febrero de 2026, durante el gobierno de Gustavo Petro, alcanzaron las 134.730 unidades, un incremento cercano al 70%, según cifras de Coordenada Urbana. Este comportamiento no solo refleja dificultades coyunturales, sino un deterioro más profundo en la capacidad de los colombianos para acceder a vivienda formal. Lea más: Cómo Medellín pasó de ser una ciudad de dueños a una de inquilinos: era del 36% y ahora el 45% vive en arriendo

La vivienda usada toma el protagonismo

Ante todo esto, y de acuerdo con un informe de Ciencuadras.com, la vivienda usada aparece como una solución inmediata. Mauricio Torres, gerente de Ciencuadras, lo sintetizó todo basado en tres factores: entrega inmediata, mejor ubicación y un precio por metro cuadrado más competitivo. Según el experto, mientras un proyecto nuevo puede tardar entre dos y tres años en entregarse, el usado permite habitar casi de inmediato. Además, suele ofrecer espacios más amplios en zonas urbanas consolidadas, algo que la vivienda nueva, cada vez más compacta, ha ido perdiendo. Otro aspecto que no puede pasar desapercibido es que al adquirir apartamentos o casas de segunda mano, estas no requieren ser remodeladas de manera profunda, por ende, son ahorros que pueden representar un dinero extra ahorrado. Para hacerse a una idea, de acuerdo con un ejercicio hecho por este medio, para alguien que compra una vivienda VIS de 48 metros cuadrados, que por lo general es entregada en obra negra, para realizarle, los acabados básicos, como enchape, revoque, pintura y piezas sanitarias y de cocina, esto puede representar un valor a todo costo, que va desde los 23 a 35 millones de pesos adicionales. Por todo esto, este cambio también se refleja en las preferencias: el 70,2% de los compradores busca apartamentos, frente a un 23,1% que se inclina por casas, en línea con una mayor demanda por centralidad, seguridad y eficiencia en costos. Conozca también: Personas que viven en arriendo subieron del 36% al 45% en la última década en Medellín

Menos construcción, menos crecimiento

Pero el auge de la vivienda usada tiene un costo que va más allá del mercado inmobiliario. Para el investigador económico Luis Fernando Ramírez, este cambio reduce la formación de capital en el país. “La vivienda nueva agrega valor al sistema porque aumenta el inventario físico urbano. Cuando se compran viviendas usadas, no se está generando nuevo capital ni nuevos metros construidos”, explicó. Es decir, cuando se compra vivienda usada, no se dinamiza toda la economía que conlleva a la construcción de viviendas, tales como empleos, materiales requeridos e impacto en el urbanismo. En otras palabras, el mercado sigue moviéndose, pero con un menor impacto en el crecimiento económico. A esto se suma un dato clave y es que Colombia está vendiendo vivienda más rápido de lo que la está construyendo. Aunque en 2025 se comercializaron más de 150.000 unidades, las iniciaciones de obra cayeron entre 16% y 28%, lo que anticipa un déficit de oferta en los próximos años. Entérese. El aumento del salario mínimo ya encarece construir vivienda: mano de obra subió 13,3%: así impacta su bolsillo

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