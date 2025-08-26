x

¿Quiere ir al Mundial? Pilas, la Embajada de EE. UU. advirtió a hinchas que no han tramitado la visa que lo hagan “ahora mismo”

El Mundial de Fútbol de 2026 se disputará en México, Estados Unidos y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio. Será el primero con 48 selecciones y solo en EE. UU. se jugarán 78 partidos.

  • Once ciudades de Estados Unidos serán sede de 78 partidos de la Copa Mundial de la Fifa de 2026. FOTOS: Colprensa y tomada de X @FIFAWorldCup
El Colombiano
hace 31 minutos
¿Es de los amantes del fútbol que está esperando 2026 para asistir al Mundial en Estados Unidos, pero aún no tiene visa? Pilas, porque se le puede estar haciendo tarde para tramitarla, por eso, la embajada en Colombia advirtió a quienes quieren ir a por lo menos un partido en ese país que debe empezar a realizar el proceso “ahora mismo”.

Así lo informó la embajada a través de sus redes sociales, haciendo un llamado a quienes no han hecho el trámite a iniciarlo pronto, dada la afluencia de personas pidiendo citas y la cercanía con el evento.

“La Copa Mundial de la Fifa 2026 será la más grande de la historia, con partidos en 11 ciudades de Estados Unidos. ¡Invitamos a los viajeros extranjeros que necesiten una visa para ingresar a los Estados Unidos a que la soliciten ahora mismo! ¡No esperes más!”, dice la publicación en redes sociales de la embajada en Colombia.

Para asistir a la Copa del Mundo de Norteamérica, que se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, los solicitantes por primera vez deberán hacer el trámite de la visa de no inmigrante (B2 para turismo), tenga en cuenta que para el evento deportivo no se está expidiendo un visado especial.

Lea aquí: Visas negadas a colombianos durante seis meses del Gobierno Trump aumentaron 2.800 %

“La Embajada de los Estados Unidos abre nuevas citas de entrevista para visas de turismo todos los martes a las 9:00 a.m. Aquellos con citas existentes que deseen reprogramar para un día anterior por favor ingrese a: https://ais.usvisa-info.com/es-co/niv. La demanda de visas de turismo es muy alta, y no todos los que buscan reprogramar su cita la obtendrán. Sin embargo, todos los martes los solicitantes tendrán la oportunidad de intentarlo nuevamente. También podemos abrir citas de entrevista fuera de este horario regular”, explica la embajada en su página web.

El Mundial de 2026, que contará por primera vez con 48 selecciones, se jugará en tres países: México, Estados Unidos y Canadá y cada uno tendrá disposiciones diferentes para el ingreso de hinchas extranjeros a sus territorios. En total, se disputarán 104 encuentros en las tres naciones sede.

EE. UU. acogerá 78 encuentros en 11 ciudades: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

Siga leyendo: Histórico: estas dos selecciones ya están confirmadas y jugarán su primer Mundial en 2026

En Los Ángeles se jugará el partido inaugural, el viernes 12 de junio, mientras que Nueva York/Nueva Jersey acogerá la final, el domingo 19 de julio.

