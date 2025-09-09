-
El gran héroe de la jornada fue Luis Suárez, delantero samario que firmó un póker histórico, grabando su nombre en los libros del fútbol colombiano y consolidándose como la gran sorpresa de la campaña. Foto: AFP
Colombia vivió una noche de ensueño en la última jornada de la Eliminatoria al Mundial, al golear categóricamente a Venezuela y asegurar el tercer lugar en la tabla. Foto: GETTY
Este triunfo no solo se traduce en tres puntos más, sino que también consolidó a Colombia en el tercer puesto de la tabla de posiciones, un logro que fortalece la confianza del equipo de cara al próximo Mundial. Foto: AFP
El primer tanto cafetero llegó gracias a la presencia ofensiva de Yerry Mina, que empató el partido 1-1 con un cabezazo imponente. Foto: GETTY
El partido, que se jugaba en territorio venezolano, era la última oportunidad para que Colombia demostrara su poderío ofensivo y su solidez como equipo. Y lo hizo con creces. Foto: GETTY
La goleada se selló con un tanto de Jhon Córdoba, quien puso el broche de oro a una actuación que quedará en la memoria de todos los colombianos. Foto: AFP
La contundencia ofensiva y la capacidad de reacción del equipo en este cierre de Eliminatoria devolvieron la confianza en un proceso que busca consolidarse rumbo al Mundial. Foto: AFP
La figura de la noche sería Suárez, quien con frialdad y oportunismo anotó cuatro goles que desataron la euforia de los colombianos dentro y fuera de la cancha. Foto: GETTY
Colombia golea a Venezuela con póker de Suárez
La Selección Colombia cerró la Eliminatoria con una goleada memorable ante Venezuela. Un inspirado Luis Suárez firmó un póker histórico que lo convirtió en protagonista absoluto de la jornada y devolvió la ilusión a los colombianos de cara al Mundial.