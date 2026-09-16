“Es resultado del desgobierno de los últimos cuatro años”: embajadora Araújo sobre descertificación

Tras confirmarse la decisión de Estados Unidos de mantener la descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas, la embajadora de Colombia en ese país, María Consuelo Araújo, aseguró que la medida responde a los resultados del gobierno anterior. Esto, debido a que la evaluación comprende los últimos 12 meses, periodo que corresponde a la administración de Gustavo Petro.

“El resultado de dicha determinación es el claro resultado del desgobierno de los últimos 4 años (...) Desde el primer día, el gobierno de Abelardo de la Espriella ha adoptado acciones concretas y decisivas para restablecer la seguridad, fortalecer la calidad del Estado, enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado. Su gobierno ha establecido como prioridades la seguridad y el imperio de la ley”, aseguró la funcionaria.

La embajadora destacó que la nueva administración comenzó su mandato con una agenda centrada en la seguridad, la lucha contra el narcotráfico y el fortalecimiento de la presencia del Estado en los territorios afectados por el crimen organizado.

También resaltó que durante los primeros 36 días se realizaron 17.147 capturas, fueron incautados 75.613 kilogramos de estupefacientes, se registraron 463 sometimientos y se concretaron 73 extradiciones.

La estrategia, explicó Araújo, no se limita a la incautación de drogas, sino que busca intervenir las diferentes etapas de la cadena del narcotráfico, desde los cultivos ilícitos y los laboratorios hasta las rutas de distribución, las finanzas y las organizaciones criminales.

“Nuestro propósito es enfrentar toda la cadena de nuestro tráfico, desde los cultivos ilícitos, laboratorios y precursores químicos hasta las rutas, las finanzas criminales, las estructuras de mando y las redes internacionales”, dijo.

Destacó que preparan una estrategia de erradicación de cultivos ilícitos que contempla las diferentes herramientas disponibles y que tendrá intervenciones focalizadas en zonas consideradas estratégicas.

Otro de los puntos fue el restablecimiento de la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico.

La embajadora hizo referencia a la reciente visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a Barranquilla, donde ambos gobiernos abordaron asuntos relacionados con la seguridad y la lucha contra las organizaciones criminales.

“Al mismo tiempo, Colombia ha renovado su cooperación operacional y judicial con los Estados Unidos. Durante su reciente visita a Barranquilla, el secretario de Estado, Marco Rubio, destacó las acciones concretas emprendidas durante este primer mes. Colombia y los Estados Unidos comparten hoy una misión renovada frente a esta amenaza y la necesidad de enfrentarla con determinación”, agregó.

Los acuerdos alcanzados entre ambos países, afirmó, buscan establecer una hoja de ruta para fortalecer las capacidades de Colombia y obtener resultados que puedan ser comprobados.

“Colombia continuará fortaleciendo sus capacidades, profundizando la cooperación con Estados Unidos y avanzando hacia resultados concretos y verificables. Menos cultivos ilícitos, más incautaciones, destrucción de infraestructura criminal, desarticulación de organizaciones narcoterroristas y la recuperación del control efectivo del Estado de nuestro territorio”, añadió.

La decisión de Estados Unidos, por ahora, mantiene a Colombia en condición de país descertificado, aunque EE. UU., conserva la posibilidad de mantener la cooperación y los recursos destinados a la lucha contra las drogas bajo las condiciones establecidas.

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