Esta es la empresa colombiana que se alió con OpenAI para acelerar la adopción de inteligencia artificial

La inteligencia artificial empieza a pasar de las pruebas y demostraciones a los procesos cotidianos de las empresas. En medio de esa transición, Axiacore, compañía colombiana con cerca de dos décadas de experiencia en ingeniería de software, fue incorporada al programa global de socios de OpenAI, firma creadora de ChatGPT. La compañía se presenta como la primera y única empresa colombiana con la categoría de Socio Selecto de OpenAI, una condición que le permitirá acceder a recursos, capacitación técnica y acompañamiento para desarrollar e integrar soluciones basadas en inteligencia artificial para organizaciones de Colombia y otros mercados de Latinoamérica. El movimiento ocurre en un momento en el que las empresas de la región avanzan en la adopción de herramientas de IA, pero todavía enfrentan una dificultad: pasar de experimentar con estas tecnologías a incorporarlas de manera efectiva en sus operaciones. Para Camilo Nova, CEO de Axiacore, buena parte del reto empresarial está precisamente en identificar qué procesos pueden beneficiarse de la inteligencia artificial y cómo convertir esas oportunidades en herramientas que funcionen de manera estable dentro de las compañías. “Muchas empresas no saben qué hacer con la IA. Entienden que es una tecnología que tienen que conocer y aprovechar, pero no tienen claro por dónde empezar ni cómo llevarla a sus procesos”, afirmó Nova. Según el ejecutivo, el trabajo de la compañía está orientado a acompañar a las organizaciones en esa transición, desde la identificación de problemas que pueden resolverse mediante IA hasta la implementación de soluciones dentro de sus procesos. Le puede interesar: OpenAI, dueña de ChatGPT, aplaza su salida a bolsa; y las acciones de IA se desploman

Del experimento al proceso empresarial

El desafío para las compañías no estaría únicamente en tener acceso a modelos de inteligencia artificial, sino en conectarlos con los sistemas y datos que ya utilizan y conseguir que las soluciones tengan una aplicación concreta en el negocio. Axiacore acumula cerca de 20 años de experiencia en desarrollo de software, integración de sistemas y estrategia de inteligencia artificial, con operaciones y proyectos en Estados Unidos y Latinoamérica. Entre los casos desarrollados por la compañía está una plataforma para Crepes & Waffles que atiende a más de 100.000 usuarios activos mensuales. También ha trabajado con organizaciones como Central Texas Food Bank, Takami y Kokoriko. En esta última compañía, por ejemplo, implementó una herramienta de inteligencia artificial que utiliza información histórica de ventas para reorganizar diariamente la oferta de su menú digital. El cambio busca automatizar una tarea que anteriormente se realizaba de manera manual y con una periodicidad trimestral, para convertirla en un proceso que pueda ajustarse de acuerdo con el comportamiento de la demanda. Este tipo de aplicaciones muestra uno de los caminos que está tomando la IA en las empresas: no necesariamente reemplazar una actividad completa, sino automatizar tareas, procesar grandes cantidades de información y entregar elementos para que los trabajadores tomen decisiones. “No creemos que la IA consista en reemplazar personas. Se trata de darles mejores herramientas para hacer más rápido, mejor y con mayor información aquello que ya hacen”, señaló Nova. Lea más: Reversazo a la IA: sus tres principales líderes piden frenar desarrollo de esa tecnología, ¿hay de qué preocuparse?

Una oportunidad para el mercado colombiano

La incorporación al programa de socios de OpenAI también pone el foco en el papel que pueden desempeñar las compañías locales en la adopción empresarial de estas tecnologías. Para Axiacore, uno de los espacios de crecimiento está en ayudar a organizaciones que ya tienen interés en utilizar inteligencia artificial, pero que todavía no han definido cómo llevarla a procesos concretos. El objetivo, de acuerdo con la compañía, es reducir el tiempo entre la experimentación y la puesta en funcionamiento de soluciones de IA que puedan integrarse a las operaciones. “En Colombia vemos una oportunidad enorme en reducir los tiempos que toma poner nuevas soluciones en funcionamiento y pasar de la experimentación a sistemas confiables”, puntualizó Nova. Conozca también: CEO de Anthropic pide bajar el ritmo al desarrollo de la IA: “podría superar nuestra capacidad de controlarla” La alianza abre así una nueva etapa para Axiacore, que buscará utilizar el acceso a recursos y acompañamiento técnico de OpenAI para ampliar el desarrollo de soluciones empresariales de inteligencia artificial desde Colombia hacia otros mercados de la región.

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