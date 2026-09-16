Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Oficial: este es el calendario de la Fórmula 1 para 2027

La categoría reina del automovilismo (F1) ya dio a conocer las fechas y circuitos para el 2027.

  • Lando Norris, el campeón de la Fórmula 1 en 2025. FOTO: X F1
    Lando Norris, el campeón de la Fórmula 1 en 2025. FOTO: X F1
Agencia AFP
hace 2 horas
bookmark

España, México y Brasil volverán a contar con un Gran Premio en la temporada 2027 de Fórmula 1, en la que habrá diez carreras esprint, según anunció este miércoles la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

Entre los 24 Grandes Premios en 22 países previstos para la próxima temporada figuran asimismo las tradicionales citas de Mónaco, Silverstone o Monza.

Madrid, que acogió el pasado fin de semana su primer GP en cuatro décadas, repetirá del 10 al 12 de septiembre de 2027.

Ciudad de México recibirá a la F1 del 29 al 31 de octubre y Sao Paulo lo hará una semana después, del 5 al 7 de noviembre de 2027.

A diferencia de las citas de México y de España, el circuito de Interlagos será escenario también de una carrera esprint.

Si la situación política lo permite, los test de pretemporada están programados en Baréin del 24 al 27 de febrero, antes de que la primera carrera tenga lugar en ese país del 12 al 14 de marzo, seguida por Arabia Saudita una semana más tarde.

La FIA confía en que esos eventos en el Golfo no sufran las perturbaciones experimentadas este año debido a las repercusiones de la guerra liderada por Estados Unidos contra Irán.

El tramo europeo del calendario de 2027 incluye el regreso de Portugal en junio y Turquía en octubre, entre las carreras de Azerbaiyán y Singapur.

Primer esprint en Mónaco

La primera etapa sobre suelo europeo tendrá lugar en Mónaco a principios de junio. El mítico trazado urbano por el Principado acogerá una carrera esprint por primera vez en su historia.

A menudo considerado aburrido por la dificultad de los adelantamientos, el fin de semana monegasco ofrecerá este año dos sesiones de clasificación y dos carreras para aumentar el espectáculo.

La temporada concluirá del 10 al 12 de diciembre en Abu Dabi.

En total habrá cinco ‘back-to-back’ (dos fines de semana de carrera consecutivos) y tres ‘triple-headers’ (tres fines de semana de carreras consecutivos).

Por otra parte, el número de carreras esprint pasa de seis a diez. Aunque en general los pilotos no son muy partidarios de estos fines de semana intensos, sí resultan del gusto de los espectaculares por su mayor espectacularidad e intensidad.

Países Bajos y Barcelona quedan fuera del calendario en 2027.

La F1 también precisó este miércoles que, por ahora, el final de la temporada 2026 se mantiene sin cambios a pesar del conflicto que sigue haciendo estragos entre Irán y Estados Unidos.

Sin embargo, parece poco probable que Catar y Abu Dabi puedan acoger al paddock a finales de noviembre y principios de diciembre, y la F1 estaría pensando en organizar una carrera en Imola (Italia) para cerrar la temporada, que contaría entonces con 22 pruebas en lugar de las 24 previstas.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Calendario del Mundial de F1 de 2027 (S indica carrera esprint):

Marzo 12-14, Baréin (S)

Marzo 19-21, Arabia Saudita (Yeda)

Abril 2-4, Australia (S) (Melbourne)

Abril 9-11, Japón (S) (Suzuka)

Abril 16-18, China (Shanghái)

Abril 30 Mayo-2 Junio, Miami

Mayo 21-23, Canadá (S) (Montreal)

Junio 4-6, Mónaco (S)

Junio 18-20, Portugal (Portimao)

Julio 2-4, Gran Bretaña (S) (Silverstone)

Julio 9-11, Austria (Spielberg)

Julio 23-25 , Bélgica (Spa-Francorchamps)

Julio 30-Agosto 1, Hungría (Budapest)

Septiembre 3-5, Italia (S) (Monza)

Septiembre 10-12, España (Madrid)

Septiembre 24-26, Azerbaiyán (Bakú)

Octubre 1-3, Turquía (Estambul)

Octubre 8-10, Singapur

Octubre 22-24, Estados Unidos (Austin)

Octubre 29-31, México (Ciudad de México)

Noviembre 5-7, Brasil (S) (Sao Paulo)

Noviembre 18-20, Las Vegas

Diciembre 3-5, Catar (S)

Diciembre 10-12, Abu Dabi (S)

Lea también: ¡Podio para Colombia en Silverstone!: Henry Cubides dejó la bandera en alto en la European Le Mans Series

¿Cuáles circuitos regresan o se mantienen en el calendario de la Fórmula 1 para la temporada 2027?
El calendario de 2027 marca el regreso de Portugal (en junio) y Turquía (en octubre), mientras que España (Madrid), México y Brasil se mantienen con sus respectivos Grandes Premios.
¿Qué circuitos se quedan fuera de la Fórmula 1 en 2027?
Los circuitos de Países Bajos y Barcelona quedan fuera oficialmente del calendario para la próxima temporada de 2027.
¿Cuándo se celebrarán los Grandes Premios de España (Madrid), México y Brasil en 2027?
El GP de España en Madrid se disputará del 10 al 12 de septiembre, el de Ciudad de México del 29 al 31 de octubre, y el de Sao Paulo (Brasil) del 5 al 7 de noviembre de 2027.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos