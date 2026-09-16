Oficial: este es el calendario de la Fórmula 1 para 2027

España, México y Brasil volverán a contar con un Gran Premio en la temporada 2027 de Fórmula 1, en la que habrá diez carreras esprint, según anunció este miércoles la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

Entre los 24 Grandes Premios en 22 países previstos para la próxima temporada figuran asimismo las tradicionales citas de Mónaco, Silverstone o Monza.

Madrid, que acogió el pasado fin de semana su primer GP en cuatro décadas, repetirá del 10 al 12 de septiembre de 2027.

Ciudad de México recibirá a la F1 del 29 al 31 de octubre y Sao Paulo lo hará una semana después, del 5 al 7 de noviembre de 2027.

A diferencia de las citas de México y de España, el circuito de Interlagos será escenario también de una carrera esprint.

Si la situación política lo permite, los test de pretemporada están programados en Baréin del 24 al 27 de febrero, antes de que la primera carrera tenga lugar en ese país del 12 al 14 de marzo, seguida por Arabia Saudita una semana más tarde.

La FIA confía en que esos eventos en el Golfo no sufran las perturbaciones experimentadas este año debido a las repercusiones de la guerra liderada por Estados Unidos contra Irán.

El tramo europeo del calendario de 2027 incluye el regreso de Portugal en junio y Turquía en octubre, entre las carreras de Azerbaiyán y Singapur.