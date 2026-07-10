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Emiliana Arango jugará su primera final en 2026: será en el WTA 125 de Bastad en Suecia

Las rivales de la colombiana serán la inglesa Alicia Barnett y la francesa Elixane Lechemia; el juego es desde las 8:30 de la mañana.

  • La antioqueña Emiliana Arango junto a la suiza Simona Waltert disputarán la final de dobles en Suecia. FOTO CORTESÍA Swedish Open Instagram
    La antioqueña Emiliana Arango junto a la suiza Simona Waltert disputarán la final de dobles en Suecia. FOTO CORTESÍA Swedish Open Instagram
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
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La tenista antioqueña Emiliana Arango avanzó a la final del WTA 125 de Bastad en Suecia en la modalidad de dobles, junto a la suiza Simona Waltert.

Será la primera final de la colombiana en la temporada 2026, tras vencer en la semifinal a la dupla integrada por Ya-Hsin Lee y Ye Qiuyu con parciales de 6-2 y 6-3.

La final de la antioqueña ante la dupla integrada por la inglesa Alicia Barnett y la francesa Elixane Lechemia se disputará desde las 8:30 a.m., hora de Colombia.

También le puede interesar: Emiliana Arango ahora tiene sueños más aterrizados: ganar su primer Grand Slam es uno de ellos

Es la tercera final de un WTA 125, pero la primera en la modalidad de dobles, ya que antes había disputado las finales de Santa Cruz y Cancún en individual, siendo campeona en México en 2025.

Además, según datos suministrados por la Federación Colombiana de Tenis, será la séptima final de dobles en un torneo de WTA 125 con presencia de al menos una colombiana.

Antes lo habían logrado Catalina Castaño y Mariana Duque en 2013 en Cali; en 2018 Duque lo hizo en Croacia. Para el 2023, Yuliana Lizarazo y María Paulina Pérez lo lograron en Barranquilla.

Luego, Lizarazo logró otra final en un WTA 125 en Eslovenia y Pérez en Buenos Aires. Ese mismo año, Lizarazo llegó a la final de Montevideo y ahora Emiliana lo hace en Suecia.

Las únicas coronas de colombianas en torneos de dobles de un WTA 125 han sido logradas por la dupla Castaño-Duque en Cali 2013 y Duque con Yafan Wang (China) en Croacia 2018.

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