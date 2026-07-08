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Emmy 2026: esta es la lista completa de nominados a lo mejor de la televisión

The Pitt, Hacks, Widow’s Bay y Pluribus son las cuatro series más nominadas de la edición número 78 de los premios Emmy. Los ganadores se conocerán el próximo 14 de septiembre.

  • The Pitt es la serie con más nominaciones en los Emmy 2026. FOTO: Cortesía HBO Max
    The Pitt es la serie con más nominaciones en los Emmy 2026. FOTO: Cortesía HBO Max
El Colombiano
El Colombiano
08 de julio de 2026
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The Pitt, el drama médico de HBO Max, encabeza las nominaciones a los premios Emmy 2026 con 25. Hacks, Widow’s Bay y Pluribus son las otras series más destacadas que competirán en la edición número 78 de uno de los galardones más importantes de Hollywood.

Además, este año, Colombia tendrá representación en la ceremonia. El actor bogotano Carlos Manuel Vesga está nominado en la categoría de Mejor actor de reparto en serie dramática por interpretar a Manousos Oviedo en Pluribus, la serie de Apple TV creada por Vince Gilligan y que acumula 18 menciones.

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Los ganadores se conocerán el 14 de septiembre, durante la ceremonia que será conducida por la actriz y productora ejecutiva Mariska Hargitay, protagonista de Law & Order: SVU. Será la primera vez en 15 años que una mujer esté al frente de la gala.

Estos son los nominados a los premios Emmy 2026:

Mejor serie dramática

La diplomática

La Edad Dorada

Un caballero de los siete reinos

Paraíso

The Pitt

Pluribus

Slow Horses

Amigos y vecinos

Actor principal en una serie dramática

Sterling K. Brown, Paraíso

Gary Oldman, Slow Horses

Mark Ruffalo, Task

Rufus Sewell, La diplomática

Noah Wyle, The Pitt

Actriz principal en una serie dramática

Carrie Coon, La Edad Dorada

Chase Infiniti, Los Testamentos

Keri Russell, La diplomática

Rhea Seehorn, Pluribus

Zendaya, Euphoria

Mejor serie de comedia

Abbott Elementary

El Oso

Hacks

Margo tiene problemas de dinero

Nadie quiere esto

Solo asesinatos en el edificio

Shrinking

Widow’s Bay

Actor principal en una serie de comedia

Yahya Abdul-Mateen II, Wonder Man

Steve Carell, Rooster

Matthew Rhys, Widow’s Bay

Jason Segel, Shrinking

Martin Short, Solo asesinatos en el edificio

Actriz principal en una serie de comedia

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Ayo Edebiri, El oso

Elle Fanning, Margo tiene problemas de dinero

Lisa Kudrow, The Comeback

Jean Smart, Hacks

Mejor serie limitada o antológica

All Her Fault

La bestia en mí

Bronca

DTF St. Louis

Historia de amor: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette

Actriz principal en una miniserie o serie antológica

Claire Danes, La bestia que en mí

Sally Field, Criaturas extraordinariamente brillantes

Carey Mulligan, Bronca

Sarah Pidgeon, Historia de amor: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette

Sarah Snook, All Her Fault

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Actor principal en una miniserie o serie antológica

Riz Ahmed, Bait

Jason Bateman, Black Rabbit

Charlie Hunnam, Monstruo: La historia de Ed Gein

Oscar Isaac, Bronca

Matthew Rhys, La bestia en mí

Mejor actor de reparto en una serie dramática

Patrick Ball, The Pitt

Billy Crudup, The Morning Show

Shawn Hatosy, The Pitt

Gerran Howell, The Pitt

Jack Lowden, Slow Horses

Tom Pelphrey, Task

Carlos Manuel Vesga, Pluribus

Mejor actriz de reparto en una serie dramática

Taylor Dearden, The Pitt

Fiona Dourif, The Pitt

Allison Janney, La diplomática

Katherine LaNasa, The Pitt

Sepideh Moafi, The Pitt

Julianne Nicholson, Paradise

Karolina Wydra, Pluribus

Siga leyendo: El actor colombiano Carlos Manuel Vesga está nominado a los Premios Emmy 2026

Preguntas y respuestas

¿Qué serie recibió más nominaciones al Emmy 2026?
The Pitt lideró las nominaciones con 25 candidaturas, convirtiéndose en la producción más reconocida por la Academia de Televisión este año.
¿Cuándo son los Premios Emmy 2026?
La ceremonia se realizará el 14 de septiembre de 2026 y será presentada por Mariska Hargitay.
¿Qué colombiano está nominado al Emmy 2026?
Carlos Manuel Vesga fue nominado como mejor actor de reparto en serie dramática por su participación en Pluribus.
¿Qué plataforma tiene más series nominadas?
HBO Max lidera gracias a The Pitt, mientras Apple TV+, FX y otras plataformas también obtuvieron múltiples nominaciones.
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