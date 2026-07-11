La empresa del nieto de Luis Carlos Sarmiento detrás de Gustavo Puerta, figura del Mundial 2026

El Mundial de 2026 consolidó a Gustavo Puerta como una de las revelaciones de la Selección Colombia y detrás de ese crecimiento existe una estrategia empresarial y deportiva diseñada durante varios años para convertir al mediocampista en un futbolista competitivo al más alto nivel. La hoja de ruta del volante de 22 años está en manos de Top Athlete Management, una compañía especializada en representación de deportistas fundada por Tomás Sarmiento, nieto del empresario Luis Carlos Sarmiento, uno de los hombres más ricos de Colombia. Desde la firma aseguran a Forbes Colombia que la participación del jugador en la Copa del Mundo no fue producto del azar, sino el resultado de un plan estructurado que incluyó decisiones deportivas, preparación física y acompañamiento profesional permanente.

Gustavo Puerta en el Mundial 2026.

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El plan que llevó a Gustavo Puerta al Mundial 2026

Miguel Cardona, director deportivo de Top Athlete Management, explicó a Forbes que la presencia de Gustavo Puerta en la cita orbital respondió a un objetivo trazado desde tiempo atrás. Según el directivo, desde el inicio del proceso la meta era que el volante llegara al Mundial de Norteamérica en condiciones para competir por un lugar dentro de la Selección Colombia. “Fue un objetivo que se logró. La idea, desde un comienzo, fue tener como meta jugar el Mundial de 2026”. Para alcanzar ese propósito, el jugador contó con un equipo de apoyo que trabajó aspectos físicos, deportivos y de acompañamiento profesional, buscando que llegara al torneo con continuidad y ritmo competitivo. El resultado fue evidente durante el campeonato, ya que Puerta terminó convirtiéndose en una de las sorpresas positivas de Colombia gracias a su despliegue físico, equilibrio en el mediocampo y capacidad para sostener la intensidad durante los partidos.

La empresa fundada por el nieto de Luis Carlos Sarmiento

Top Athlete Management es la compañía responsable de administrar la carrera profesional del mediocampista colombiano. La firma fue creada por Tomás Sarmiento, nieto del empresario Luis Carlos Sarmiento, y tiene como enfoque construir carreras deportivas de largo plazo, privilegiando el desarrollo futbolístico antes que las decisiones de corto plazo. Desde la empresa sostienen que la planificación alrededor de Puerta comenzó mucho antes de su convocatoria al Mundial. El objetivo era que el futbolista acumulara experiencia internacional, encontrara minutos de competencia y evolucionara progresivamente antes de dar el salto definitivo a la Selección de mayores.

Gustavo Puerta en el Mundial 2026.

Una ruta diseñada entre Alemania, Inglaterra y España

La carrera internacional de Gustavo Puerta también hizo parte de esa planificación. Su paso por Alemania, especialmente en Bayer Leverkusen, fue considerado por su entorno como una etapa clave de aprendizaje. Aunque el colombiano tuvo pocas oportunidades de jugar, convivió con un plantel de primer nivel, incorporó nuevos hábitos de entrenamiento y conoció las exigencias del fútbol europeo de élite. Posteriormente llegó el momento de buscar mayor continuidad. Por esa razón, emprendió un recorrido que lo llevó también por Inglaterra y España, países donde pudo sumar experiencia y mantenerse en competencia, un aspecto que, según Cardona, era seguido de cerca por el cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo. La prioridad siempre fue que el volante jugara con regularidad para fortalecer sus opciones de integrar la Selección Colombia. En contexto: El sueño mundialista de Colombia se rompió en los penales contra Suiza y el país lloró

La experiencia en las selecciones juveniles también pesó

Puerta tampoco llegó como un desconocido al equipo absoluto, debido a que antes de consolidarse en la Selección de mayores había sido capitán de la Selección Colombia Sub-20, donde construyó una trayectoria dentro de los procesos juveniles de la Federación Colombiana de Fútbol. Ese recorrido facilitó su adaptación cuando recibió la oportunidad de incorporarse al plantel principal. Por eso, para Top Athlete Management, el jugador siempre mostró las condiciones necesarias para aprovechar el momento cuando finalmente llegara. “Nosotros sabemos el tipo de jugador que es. Tiene ambiciones, tiene hambre, tiene ganas. Sabemos que estaba preparado para aprovechar la oportunidad cuando llegara”, afirmó Miguel Cardona.

Ya existen acercamientos desde varias ligas europeas