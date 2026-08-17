Los más ricos se metieron fuerte la mano al bolsillo: han donado más de medio billón de pesos a afectados por terremoto

Una semana después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia, empresarios y grandes compañías han movilizado más de 500.000 millones en donaciones y ayudas para los damnificados y la reconstrucción de las zonas afectadas. La estimación incluye el recaudo de $201.637 millones de la campaña #EmpresasUnidasPorColombia de la Andi y los principales aportes individualizados anunciados por grupos económicos y empresas. Entre los mayores aportes están los $150.000 millones de la familia Gilinski para reconstruir hospitales y escuelas en Cali y los $100.000 millones de la familia Santo Domingo. También se destacan los $13.000 millones que Grupo Argos y el artista Nicky Jam aportarán inicialmente en cemento, concreto y recursos técnicos para la campaña “Adopta un Hogar”, además de los cerca de $1.000 millones que destinó la Fundación Grupo Argos, los $1.500 millones de Arturo Calle, $6.000 millones de Tecnoglass, $5.000 millones de Ecopetrol, $6.600 millones de Fundación Bancolombia y $3.000 millones del Grupo Éxito. Además, Acerías Paz del Río anunció acero para el Banco de Materiales de Construcción; Ultracem y Cemex aportarán cemento; Cerámica San Lorenzo entregará productos para construcción. A esto se suma el respaldo multilateral de US$16,7 millones, unos $51.900 millones, anunciado por organismos como el BID y la CAF. Le puede interesar: Familia Gilinski donará $150.000 millones para reconstruir hospitales y escuelas en Cali

La ayuda que llega a territorios

En cuanto al anuncio de Jaime Gilinski y su esposa, Raquel, la donación fue comunicada por el presidente Abelardo de la Espriella, luego de una conversación con la familia Gilinski y se convierte en uno de los mayores aportes privados anunciados hasta ahora para atender las consecuencias del terremoto. “Todo mi agradecimiento y reconocimiento a la familia Gilinski por este extraordinario gesto de solidaridad con Colombia. En los momentos más difíciles se conoce a los mejores ciudadanos”, dijo el mandatario en su cuenta de X.

A esa lista se sumó Arturo Calle, quien anunció que los 1.500 millones aportados por su fundación, junto con sus cuatro hijos y esposa, serán para apoyar la reconstrucción y no a la atención humanitaria inmediata, al considerar que esta última ya está recibiendo alimentos, bebidas y productos de primera necesidad. En cuanto al sector constructor y energético, Fundación Grupo Argos y destinaron cerca de $1.000 millones para llevar agua potable, mientras Celsia puso maquinaria amarilla a disposición de las labores de rescate. En cuanto al aporte de la petrolera estatal la inversión de $5.000 millones será para entregar ayuda humanitaria, alimentos y elementos de aseo y cocina. Lea más: Empresarios se meten duro la mano al bolsillo por ayudar a los damnificados del terremoto

Capacidades al servicio

Hay otro componente de esta respuesta que se ha hecho visible durante la semana: compañías que no solo entregan recursos, sino que utilizan su propia operación para atender las necesidades de las zonas afectadas. La Organización Roa Florhuila, la Fundación Amigos como Arroz y sus marcas Roa, Florhuila y Doña Pepa anunciaron la entrega de 3 millones de porciones de arroz a bancos de alimentos de Chocó, el Eje Cafetero y Valle del Cauca. “El arroz nos reúne alrededor de la mesa y hoy queremos que esa mesa también sea un espacio de solidaridad”, afirmó Jaime Alberto Rojas Díaz, gerente general de la compañía. También se activó una operación conjunta de la cadena láctea. Productores afiliados a Analac, Alpina y Tetra Pak, con apoyo de la Cruz Roja, coordinaron el envío de 30.000 litros de leche a Quibdó. Los productores aportaron la leche cruda, Alpina la procesará como UHT, Tetra Pak suministró los empaques y la Cruz Roja apoyará la distribución. “Después de una emergencia comienza también el desafío de recuperarse, y garantizar la alimentación y la nutrición es fundamental”, explicó Daniela España, presidenta de Analac. Brinsa también se sumó con productos esenciales de limpieza, desinfección y alimentación, además de recursos económicos para organizaciones de socorro. La compañía activó canales internos para que sus colaboradores puedan participar con aportes y puso temporalmente sus canales digitales al servicio de la difusión de información útil para la emergencia. “Hoy, más que nunca, estar presentes es la mejor forma de apoyar”, dijeron. Bavaria, por su parte, anunció la entrega de 250.000 unidades de agua y Pony Malta, al tiempo que puso su red logística a disposición de las autoridades y organizaciones que participan en la atención. Adicional a ello, también se conoció que Postobón entregará más de 86.000 litros de agua y bebidas, mientras Cencosud anunció 100 toneladas de productos de hidratación. Bbva, en suma, dispuso 3.500 kits de alimentos y aseo. En otro frente, la Fundación Bancolombia reportó otro frente de movilización de recursos: más de $6.600 millones recaudados. El dinero se está convirtiendo en medicamentos, insumos médicos, kits de alimentación, dotación hospitalaria, materiales para hábitat y apoyo logístico. Conozca también: Astara pone su flota y concesionarios al servicio de la ayuda por el terremoto en Colombia

Aerolíneas ponen transporte

El transporte también se convirtió en una pieza clave de la operación. Avianca ha movilizado cerca de 150 toneladas de ayuda humanitaria hacia Cali y Armenia y, mediante su banco de millas, facilitó el traslado de alrededor de 60 rescatistas y personas de logística. LATAM, entre tanto, reportó el traslado de más de 136 médicos y rescatistas, además de más de seis toneladas de ayuda y Wingo también extendió sus medidas de flexibilidad para pasajeros afectados por la emergencia. La aerolínea permite cambios de fecha o ruta sin costo y reembolso del 100% del tiquete para vuelos desde o hacia Cali y Armenia, bajo condiciones anunciadas.

Reconstrucción, reto que apenas comienza

FOTO JULIO CÉSAR HERRERA

El tamaño de las pérdidas muestra que la emergencia dará paso a un desafío mucho mayor: financiar y ejecutar la reconstrucción. Un estudio preliminar de INGENIAR estima en $30 billones las pérdidas físicas directas en Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Caldas y Chocó, de las cuales cerca de $19,5 billones corresponden al Valle. Cali y Pereira concentran la mayor afectación económica municipal. En Cali, el alcalde Alejandro Eder calcula que la ciudad necesitará $10 billones para superar las consecuencias del terremoto: $4 billones para estabilizar la emergencia y $6 billones para reconstrucción y transformación. La Alcaldía plantea aportar inicialmente $1 billón. En Pereira, el Gobierno anunció un Plan de Reconstrucción y Reactivación Económica para comerciantes y microempresarios afectados. El Ministerio de Comercio adelanta un censo junto con Acopi, Confecámaras y Fenalco para determinar daños y necesidades. “Queremos que las decisiones respondan a las necesidades reales de nuestros empresarios”, dijo el ministro Mauricio Gómez Amín. Bloque de preguntas y respuestas: