Empresarios se meten duro la mano al bolsillo por ayudar a los damnificados del terremoto

La campaña #EmpresasUnidasporColombia, liderada por la Andi y sus empresas afiliadas para apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto, alcanzó este viernes $201.637 millones en recursos recaudados.
Esta cifra se reveló ayer durante el cierre del 11° Congreso Empresarial Colombiano (CEC), que la Andi realizó esta semana en Cartagena y que el gremio decidió reorientar por completo hacia la atención de la emergencia nacional.
El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, presentó la campaña el pasado miércoles y anunció que el gremio aportaría inicialmente la mitad de los recursos obtenidos por las inscripciones al Congreso, con una base de $2.000 millones. “Estamos coordinando tener una fiducia en donde logremos tener esos recursos para que tengan una vigilancia clara alrededor de los donantes y que tengan tranquilidad sobre cómo se usan los recursos”, explicó Mac Master.
La respuesta empresarial creció rápidamente desde el lanzamiento de la iniciativa. Durante la primera hora, la Andi y sus compañías afiliadas habían reunido más de $4.500 millones. Al finalizar la primera jornada del Congreso, el monto había ascendido a $9.100 millones. En el tercer día el dato ascendió a $72.000 millones. Este viernes, en el cierre del evento, la cifra llegó a los $201.637 millones.
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