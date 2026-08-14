Astara pone su flota y concesionarios al servicio de la ayuda por el terremoto en Colombia

Astara Colombia y las marcas que representa en el país pusieron a disposición su red de concesionarios, flota de vehículos y capacidades logísticas para apoyar la respuesta humanitaria tras el terremoto de magnitud 7,4 que afectó varias regiones de Colombia. La compañía habilitó puntos de acopio para recibir alimentos, artículos de higiene, cobijas y otros elementos, además de facilitar canales para realizar donaciones económicas. La iniciativa se desarrolla en alianza con la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO) y la Fundación Gastronomía Social, organizaciones que trabajan en la recepción, distribución y atención de las comunidades afectadas. Astara señaló que la respuesta está dirigida especialmente a las personas y familias damnificadas en Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, y busca aprovechar la infraestructura que tiene la compañía para facilitar la llegada de ayudas a los territorios. Le puede interesar: La ‘vaca’ de empresas y Andi supera los $72.000 millones para ayudar a damnificados por el terremoto

¿Dónde se pueden llevar las donaciones?

Los concesionarios autorizados de Astara funcionan como puntos de recepción y acopio de ayudas. Entre los elementos que se pueden entregar están: Agua y alimentos no perecederos. - Granos y productos enlatados. - Leche y frutos secos. - Pañales y artículos de higiene personal. - Toallas sanitarias y papel higiénico. - Cobijas. - Colchonetas. Las donaciones serán recibidas y clasificadas para facilitar su posterior traslado y distribución a través de la red de Bancos de Alimentos de Colombia. Astara también puso su flota a disposición para transportar las ayudas desde los concesionarios hasta los puntos de acopio oficiales de ABACO, organización encargada de coordinar la distribución prioritaria en los territorios. Entérese: Hay 11.000 casas destruidas y 44.900 afectadas por el terremoto, confirma MinVivienda

Puntos de acopio habilitados

La red incluye concesionarios en Bucaramanga, Medellín, Cali, Bogotá, Chía, Manizales, Pereira y Barranquilla. En Medellín están habilitados, entre otros, Automotor, Discaribe, Massy Motors, Andino Motors JMC, Movelit, Automotor Palace, Automotor Vegas y los puntos de Autolarte/Moevo en Guayabal, Envigado y el sur. En Manizales, el punto habilitado es Los Coches, ubicado en la Carrera 23 #35-15, mientras que en Pereira se encuentra Los Coches de la Avenida 30 de Agosto #105-90. En Cali se habilitaron Los Coches Cali, Autopacífico Pasoancho y Automotores Sanpel. En Bucaramanga participan Fersautos, Mayorautos y Central Motor. Bogotá concentra la mayor cantidad de puntos, entre ellos Autonal, Demcautos, Marcali, Automotores Europa, Comagro, Massy Motors, Los Coches, Automotor 146, Automotor Bella Suiza, Calle 235, Automotor Chía, Autonal Felicidad, Autonal Centro Internacional, Madiautos Morato y Comagro JMC JMEV. También hay un punto habilitado en Barranquilla, en Autonorte, ubicado en la Avenida Circunvalar, Calle 110 #43C-91. Lea más: ¿Qué donar y qué no en medio de la emergencia por el terremoto en Colombia? Esto dice la Cruz Roja

También se pueden hacer donaciones económicas

Las personas que prefieran realizar un aporte económico pueden hacerlo a través de los canales de ABACO, que utilizará los recursos para apoyar la atención de las comunidades afectadas mediante su red de Bancos de Alimentos. La organización informó que actualmente cuenta con 23 Bancos de Alimentos activos y que ya ha gestionado más de 393.000 kilogramos de ayuda humanitaria. Juan Carlos Buitrago, director ejecutivo de ABACO, destacó la importancia de sumar capacidades logísticas para responder rápidamente a la emergencia. “Hoy, la articulación y la capacidad de actuar rápidamente hacen una diferencia enorme”, afirmó. Las donaciones a ABACO pueden realizarse a través de su plataforma de emergencia.

Astara también facilita donaciones para entregar comida caliente

La segunda alternativa está dirigida a quienes quieran aportar recursos para la preparación y entrega de comida caliente y nutritiva a las personas afectadas. A través de la alianza con la Fundación Gastronomía Social, se pueden realizar aportes desde $30.000, destinados a preparar platos de comida para las comunidades que enfrentan las consecuencias del terremoto. La fundación trabaja con la alimentación como herramienta de transformación social y respuesta humanitaria. Los aportes pueden realizarse directamente en su plataforma.

Cristina Botero, directora de la Fundación Gastronomía Social, señaló que la entrega de alimentos también busca brindar acompañamiento a las familias durante la emergencia. “Un plato de comida caliente y nutritivo es dignidad, consuelo y esperanza en los momentos más difíciles”, afirmó. Conozca también: Grupo Argos plantea obras por impuestos y que empresas “apadrinen” territorios para acelerar reconstrucción tras terremoto

Astara pone su red de concesionarios al servicio de la emergencia

La compañía señaló que, además de recibir y movilizar donaciones, puso a disposición de la respuesta humanitaria su plataforma de comunicaciones y la capacidad de las marcas que representa oficialmente en Colombia: FIAT, Hyundai, JMC, JMEV, Jeep, Opel, Peugeot, RAM, Volvo y Zeekr. La apuesta es utilizar la infraestructura y logística de la compañía para conectar a las personas que quieren ayudar con organizaciones que ya cuentan con mecanismos para recibir, clasificar y distribuir las ayudas. De esta manera, la compañía busca que los recursos y elementos donados puedan llegar de manera organizada a las comunidades que más los necesitan, en un contexto en el que la emergencia continúa generando necesidades de alimentos, productos básicos y atención humanitaria. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí .

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