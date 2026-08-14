Astara pone su flota y concesionarios al servicio de la ayuda por el terremoto en Colombia

Astara Colombia y las marcas que representa en el país pusieron a disposición su red de concesionarios, flota de vehículos y capacidades logísticas para apoyar la respuesta humanitaria tras el terremoto de magnitud 7,4 que afectó varias regiones de Colombia. La compañía habilitó puntos de acopio para recibir alimentos, artículos de higiene, cobijas y otros elementos, además de facilitar canales para realizar donaciones económicas.
La iniciativa se desarrolla en alianza con la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO) y la Fundación Gastronomía Social, organizaciones que trabajan en la recepción, distribución y atención de las comunidades afectadas.
Astara señaló que la respuesta está dirigida especialmente a las personas y familias damnificadas en Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, y busca aprovechar la infraestructura que tiene la compañía para facilitar la llegada de ayudas a los territorios.
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