En Antioquia hay 73 iglesias afectadas por el terremoto, ¿quién debe encarar los arreglos?

Setenta y tres catedrales, iglesias o capillas en 45 municipios de Antioquia resultaron afectados por el terremoto del 10 de agosto, un golpe durísimo para los católicos, que en los pueblos del departamento son mayoría.
Para nadie es un secreto que los templos son un lugar de encuentro social y, más importante aún, de renovar fuerzas. Lo invisible rige con su poder inentendible la vida de todos y asistir a una eucaristía es una manera de entrar en buena relación con ese poder y con el propio pensamiento.