Guillermo: el ‘papá’ de las iguanas que encontraron casa en Medellín

En el barrio Tejelo, de Castilla (occidente de Medellín), se puede mirar al cielo y contar las iguanas como si fueran estrellas. Moviéndose solo un par de pasos a otro lado y aguzando la vista, se ven más, y más, y más.
Es el Parque de las Iguanas, un pequeño pedazo de campo en medio de la ciudad, con gallinas, patos, palomas, zarigüeyas y claro, muchas iguanas. En una de las casas que rodean el parque vive Guillermo López, o como lo apodan “Tochada”.
Él es el actual papá de las iguanas. De nadie más se dejan coger o regañar. Pero para contar esta historia es necesario regresar en el tiempo a cuando Medellín aún no había escalado sobre las montañas; a cuando la familia de López apenas llegaba desde el municipio de Montebello, hace más de cincuenta años.
“Esto aquí era una montaña, era puro monte. No había ni árboles ni nada, ni siquiera calles: todo era trocha, pura carretera destapada”, recuerda Guillermo. Como a muchas familias de la época, les tocó construir su casa por cuenta propia, con sudor y esfuerzo: ladrillo por ladrillo, en juntes de fin de semana a punta de pico y pala, cargando cemento y arena. Fue en esa época que su papá, Arturo López, se encontró con las primeras iguanas y fue él quien las adoptó.