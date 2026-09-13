“En un mes de gobierno hemos logrado extraer a 30 jóvenes de situaciones de riesgo de reclutamiento”: ICBF

En el primer mes del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella se han rescatado 30 menores de edad del flagelo del reclutamiento infantil que se vive en Colombia, bajo el control regional de varios grupos criminales. Así lo dio a conocer la directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) Carolina Restrepo Cañavera, al presentar un balance sobre la protección de la niñez y la adolescencia tras completar un mes de gobierno. “En apenas un mes de gobierno hemos logrado extraer a 30 jóvenes de situaciones de riesgo de reclutamiento. Esto es proteger. Y esto fue lo que hicimos en el Catatumbo”, aseguró.

Desde la entidad resaltaron que uno de los casos se dio esta semana en Tibú, Norte de Santander, que, tras colaboraciones con el Ministerio de Defensa, se realizó el rescate de tres menores de edad que se encontraban en amenaza inminente de ser reclutados y en riesgo de perder la vida.

Precisamente, la presencia de los menores en los grupos armados ilegales ha sido el principal talón de Aquiles para el Gobierno nacional, teniendo en cuenta las decisiones judiciales que prohíben bombardeos ante el riesgo que corren estos menores y su protección especial ante la ley. Según explicó la directora, la premisa de la entidad es la prevención del reclutamiento, así como el apoyo para la desvinculación de los menores de edad de grupos armados ilegales, para anticiparse a la ocurrencia de este delito y proteger a la niñez y adolescencia de la violencia. “Esta es precisamente parte de la labor del ICBF cuando hablamos de prevenir el reclutamiento y proteger a nuestra niñez de la violencia: actuar de inmediato, articular a las instituciones y llegar al territorio”, enfatizó.

La mayoría de los menores se entregan voluntariamente

Las cifras presentadas por la entidad dan cuenta de que en este 2026, el 56 % de los desvinculados corresponden al sexo masculino y el 44 % a niñas y mujeres adolescentes. Del total de casos registrados, el 33 % pertenece a pueblos indígenas, el 8 % hace parte de comunidades afrocolombianas y el 59 % no registra pertenencia étnica. Un dato que llama la atención de este reporte es que la mayoría de los menores reclutados se ha entregado voluntariamente de forma individual, representando el 73%, en comparación al 27% recuperado por las fuerzas militares o la Policía. Desde la entidad rectora de la protección de los menores de edad insistieron en fortalecer su presencia en los territorios, sumado a la articulación con las instituciones, familias y comunidades para identificar tempranamente las amenazas, activar las rutas de protección y evitar que la niñez y adolescencia sean reclutadas.

“La protección también significa llegar antes de que ocurra el reclutamiento. Tenemos que identificar el riesgo, actuar oportunamente y trabajar desde los territorios para mantener a nuestra niñez y adolescencia lejos de la violencia”, concluyó la directora Restrepo. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas y respuestas: