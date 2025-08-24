En vivo: América (0)-(0) Atlético Nacional; así alinearán los equipos

Después del trago amargo tras quedar eliminado en los octavos de final de la Copa Libertadores, Atlético Nacional se concentra en la Liga Betplay 2-2025, en la que tendrá un duro desafío como visitante este domingo ante el América en el Estadio Pascual Guerrero de Cali. El cuadro vallecaucano también se despidió de la Copa Sudamericana.

Una derrota del cuadro caleño podría poner fin al ciclo del técnico argentino Diego Gabriel Raimondi. Su equipo es 18 en la tabla de posiciones con solo 4 unidades. Nacional, que lidera Javier Ganfolfi, es sexto con 12 puntos.

Este será el duelo 281 entre ambos elencos, siendo el cuadro paisa el que domina el historial con 105 triunfos, sobre 95 victorias americanas. Además han igualado en 80 ocasiones.

La última vez que estos equipos se midieron fue el 9 de marzo del presente año, en el Torneo Apertura, con triunfo para los verdes por 1-0 en el estadio Atanasio Girardot. La más reciente victoria de los diablo rojos en el Pascual ante los paisas fue el 28 de enero de 2024, por 4-1.