x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

En vivo: América (0)-(0) Atlético Nacional; así alinearán los equipos

El duelo corresponde a la octava fecha de la Liga Betplay 2-2025, en la que el cuadro verde suma 12 puntos y el elenco de Cali solo cuatro y es 18 en el campeonato.

  • Edwin Cardoona y Jerson Candelo, dos hombres referentes en Nacional y América. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry
    Edwin Cardoona y Jerson Candelo, dos hombres referentes en Nacional y América. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry
Redacción El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

Después del trago amargo tras quedar eliminado en los octavos de final de la Copa Libertadores, Atlético Nacional se concentra en la Liga Betplay 2-2025, en la que tendrá un duro desafío como visitante este domingo ante el América en el Estadio Pascual Guerrero de Cali. El cuadro vallecaucano también se despidió de la Copa Sudamericana.

Una derrota del cuadro caleño podría poner fin al ciclo del técnico argentino Diego Gabriel Raimondi. Su equipo es 18 en la tabla de posiciones con solo 4 unidades. Nacional, que lidera Javier Ganfolfi, es sexto con 12 puntos.

Este será el duelo 281 entre ambos elencos, siendo el cuadro paisa el que domina el historial con 105 triunfos, sobre 95 victorias americanas. Además han igualado en 80 ocasiones.

La última vez que estos equipos se midieron fue el 9 de marzo del presente año, en el Torneo Apertura, con triunfo para los verdes por 1-0 en el estadio Atanasio Girardot. La más reciente victoria de los diablo rojos en el Pascual ante los paisas fue el 28 de enero de 2024, por 4-1.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida