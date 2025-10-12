Trump viajó a Israel: inminente liberación de rehenes en Gaza antes de cumbre en Egipto

El movimiento islamista Hamás deberá entregar este lunes a Israel los últimos rehenes que mantiene en la Franja de Gaza a cambio de prisioneros palestinos, horas antes de una cumbre por la paz en Egipto con la presencia del presidente estadounidense Donald Trump.
La primera fase del acuerdo de tregua entre Israel y Hamás, que entró en vigor el viernes, contempla el canje de los últimos rehenes israelíes en Gaza -20 vivos y 28 fallecidos- por casi 2.000 palestinos recluidos en cárceles israelíes, entre ellos 250 presos “por motivos de seguridad nacional”.
En el cuarto día del alto el fuego, el retorno de los rehenes marcará un “hecho histórico” mezclado con “tristeza” y “alegría”, declaró el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.