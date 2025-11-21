En vivo | Inicia el juicio contra Daniel Quintero por el caso de Aguas Vivas

Además del exmandatario y de su exsecretario general, que están siendo juzgados por presunto prevaricato por acción, hay otros ocho exfuncionarios con cargos por presunto interés indebido en la celebración de contratos y peculado. Estos son Ingrid Vanessa González, exsecretaria de Gestión Humana; Yina Marcela Pedroza, exsubsecretaria Legal de Movilidad; Carlos Mario Montoya, exsecretario de Gestión y Control Territorial; Karen Bibiana Delgado, exsecretaria de Suministros y Servicios; Sergio Andrés López, exdirector de Planeación de Medellín; Natalia Andrea Jiménez, exsubsecretaria de Ejecución; Alethia Carolina Arango, exsubsecretaria de Defensa y Protección de lo Público, y Leidy Jiménez, exsubsecretaria de Proveedores.

El juicio contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, inicia este viernes en el 22 Penal del Circuito de Medellín con funciones de conocimiento por el escándalo de Aguas Vivas y sus presuntas irregularidades en varias normatividades con las cuales el Distrito habría salido afectado por una suma cuantiosa de dinero.

A ellos se suman Juan Diego de Jesús Moreno y José Fernando Rueda, representantes de las firmas IDC y Técnicas Constructivas, lo mismo que Juan Manuel Villegas, otro que ha figurado como socio minoritario en Aguas Vivas. Estos tres tienen cargos por peculado por apropiación.

Durante esta audiencia se comenzaría el análisis de las 3.930 pruebas documentales contra estas 13 personas en las que se busca establecer su responsabilidad en el intento de afectar económicamente al Distrito de Medellín.

Sin embargo, no se espera que haya grandes avances en esta primera jornada, ya que la cita solo fue hecha para que la sala virtual opere durante tres horas. Así ha sido el desarrollo de esta diligencia:

3:11 p.m. El secretario del Juzgado 22 Penal del Circuito comienza a corroborar la presencia de las personas involucradas en el proceso, así como de sus abogados respectivos y del representante de la Alcaldía de Medellín que en principio se acreditó como víctima. Constata que efectivamente, están todos los interesados.