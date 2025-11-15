En vivo | Colombia (0) - Nueva Zelanda (0), amistoso en Estados Unidos

La Selección Colombia de mide a Nueva Zelanda, en Estados Unidos en duelo amistoso de preparación para el Mundial de 2026.

Hay que recordar que Colombia logró el cupo al Mundial tras alcanzar 28 puntos en la Eliminatoria Sudamericana con siete victorias, igual número de empates y cuatro derrotas, en los cuales anotó 28 goles y recibió 18.

Néstor Lorenzo confirmó en la titular a Álvaro Montero; Santiago Arias, Yerri Mina, Carlos Cuesta, Álvaro Angulo; Jéfferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias, James Rodríguez; Luis Díaz y Jhon Córdoba.