Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

En vivo | Colombia (0) - Nueva Zelanda (0), amistoso en Estados Unidos

El equipo nacional presenta varias novedades para el primer amistoso de noviembre.

  • El arquero Álvaro Montero será el titular de Colombia en el amistoso ante Nueva Zelanda. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    El arquero Álvaro Montero será el titular de Colombia en el amistoso ante Nueva Zelanda. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 23 minutos
bookmark

La Selección Colombia de mide a Nueva Zelanda, en Estados Unidos en duelo amistoso de preparación para el Mundial de 2026.

Hay que recordar que Colombia logró el cupo al Mundial tras alcanzar 28 puntos en la Eliminatoria Sudamericana con siete victorias, igual número de empates y cuatro derrotas, en los cuales anotó 28 goles y recibió 18.

Néstor Lorenzo confirmó en la titular a Álvaro Montero; Santiago Arias, Yerri Mina, Carlos Cuesta, Álvaro Angulo; Jéfferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias, James Rodríguez; Luis Díaz y Jhon Córdoba.

Siga acá el minuto a minuto ...

Ya se cumplen los actos de protocolo en Miami, para el duelo entre Colombia y Nueva Zelanda.

Utilidad para la vida