Colombia venció a Nueva Zelanda en Estados Unidos con tantos de Gustavo Puerta y Johan Carbonero

La Selección Colombia venció 2-1 a Nueva Zelanda, en Estados Unidos en duelo amistoso de preparación para el Mundial de 2026.

Colombia formó con Álvaro Montero; Santiago Arias, Yerri Mina, Carlos Cuesta, Álvaro Angulo; Jéfferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias, James Rodríguez; Luis Díaz y Jhon Córdoba.

Nueva Zelanda que es dirigida por Darren Bazeley, lo hizocon Max Crocombe; Bill Tuiloma, Finn Surman, Michael Boxall, Francis de Vries, Marko Stamenic, Joe Bell, Sarpreet Singh, Matthew Garbertt, Elijah Just y Kosta Barbarouses.

La selección abrió muy rápido el marcador, a los tres minutos con Gustavo Puerta, tras una acción de James Rodríguez que envió un balón para que Luis Díaz lo dejará pasar y Puerta rematara de media distancia.

Colombia terminó el primer tiempo con el marcador a favor y para la segunda parte, Nueva Zelanda igualó las acciones con Benn Old a los 80 minutos. Los oceánicos aprovecharon que Néstor Lorenzo hizo varios cambios para darle tiempo en campo a jugadores como Johan Carbonero, Kevin Castaño, Jorge Carrascal y Yáser Asprilla.

Precisamente Carbonero fue el encargado de marcar el segundo tanto de Colombia a los 87 minutos para el triunfo definitivo de la Selección.

Ahora, Lorenzo y su equipo se recuperarán para el segundo duelo amistoso de Colombia en Estados Unidos, que será ante Australia, el martes a las 8:00 de la noche, hora de nuestro país.