“Regalo el corazón”: la historia del médico paisa que lleva más de 100 trasplantes cardiacos

En la madrugada del pasado 31 de octubre, cuando le faltaban apenaa 40 minutos para terminar una cirugía de trasplante de corazón, el doctor Lucas Ramírez tuvo que hacer una pausa. El procedimiento iba bien y, a pesar de la hora, no estaba cansado, pero por el parlante que se escuchaba en todo el quirófano, sonó la voz de Jerry Rivas, el vocalista del Gran Combo de Puerto Rico, que decía: “Regalo el corazón, ya no lo quiero, en cuestiones de amor, es muy sincero”. Y cuando Te regalo el corazón empieza a sonar, hay que detenerse, más si uno está en un quirófano haciendo un trasplante de corazón. Algunos lloraron; el doctor Ramírez paró, tragó saliva y confirmó que no existía la posibilidad de no hacer historia esa madrugada.
Cuando sonó la canción estaban conectando la arteria pulmonar —que es la encargada de llevar la sangre sin oxígeno desde el lado derecho del corazón hacia los pulmones—. El procedimiento iba según lo planeado: pese a que el nuevo corazón todavía no estaba del todo engranado para latir de nuevo, la máquina de circulación extracorpórea, que hace las veces de corazón y pulmones mientras el paciente está sin corazón, funcionaba perfectamente.
Cuando tiene a sus pacientes acostados en la camilla del quirófano, con el pecho abierto y el corazón a la intemperie, al doctor Lucas Ramírez le gusta escuchar música. Cuando está de buen genio escucha salsa, y cuando no tanto, clásica o rock. En la madrugada del viernes 31 de octubre estaba dichoso. Su playlist de salsa es un oligopolio de Willie Colón y Héctor Lavoe con excepciones que se sabe de memoria: algunos merengues de Juan Luis Guerra y dos vallenatos: Lo mejor para los dos (la que dice: Esta es mi canción de despedida...), de Kaleth Morales, y Obsesión (la que dice que ojalá la tierra girara al revés), de Las estrellas vallenatas.
Esa madrugada las canciones pasaban en modo aleatorio mientras un equipo de casi una decena de médicos hacía historia: le estaban cambiando el corazón a una mujer en el Hospital General de Medellín, el primer hospital público en Colombia en hacer un trasplante cardiaco.