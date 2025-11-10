x

En vivo | DIM confirmó su nómina para el duelo ante Envigado en el Atanasio Girardot

El rojo paisa gana la serie 1-0. La otra semifinal se disputará entre América y Atlético Nacional.

  Medellín recibe en el Atanasio Girardot a Envigado por el duelo de vuelta de la Copa Betplay. FOTO CAMILO SUÁREZ
    Medellín recibe en el Atanasio Girardot a Envigado por el duelo de vuelta de la Copa Betplay. FOTO CAMILO SUÁREZ
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 20 minutos
bookmark

Independiente Medellín se mide a Envigado por el duelo de vuelta de la semifinal de la Copa Betplay, que gana el rojo parcialmente 1-0.

El técnico Alejandro Restrepo confirmó en la titular a Washintong Aguerre; Léyser Chaverra, Fainer Torijano, Daniel Londoño, Esneyder Mena; Baldomero Perlaza, Alexis Serna, Francisco Chaverra; Diego Moreno, Luis Sadoval y Francisco Fydriszewski.

Envigado lo hace con Juan Pablo Montoya; Gendry Cuervo, Jhon Gamboa, Santiago Noreña, Juan Quejada; Johan Hinestroza, Julián Palacio, Dairon Valencia, Frey Berrío; Bayron Garcés y Luis Ángel Díaz.

Siga acá el resultado en vivo

Nóminas inicialistas DIM y Envigado

