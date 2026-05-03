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De la Espriella se ubica segundo con 20,4 % y “pisa los talones” a Cepeda en encuesta del CNC

En la reciente medición, la candidata del Centro Democrático desciende al tercer lugar. Por su parte, Roy Barreras apenas logra superar al voto en blanco.

  • Se publica nueva encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) para las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026. FOTO: Colprensa - EL COLOMBIANO
    Se publica nueva encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) para las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026. FOTO: Colprensa - EL COLOMBIANO
El Colombiano
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hace 6 minutos
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El Centro Nacional de Consultoría (CNC) publicó una nueva encuesta para la Revista Cambio que evidencia una variación en las posiciones de los candidatos de cara a las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

En esta medición, Abelardo de la Espriella se ubica segundo y desplaza a la candidata uribista Paloma Valencia, mientras Iván Cepeda se mantiene en el primer lugar.

Lea también: Paloma Valencia supera a Abelardo en nueva encuesta con 22% y se acerca a Cepeda que sigue en 34%

Esta variación contrasta con la registrada en la encuesta de marzo, cuando Cepeda ocupaba el primer lugar con un 34,5 % de intención de voto, seguido de Valencia con un 22,2% y De la Espriella con un 15,4%.

Encuesta de mayo del Centro Nacional de Consultoría (CNC)

En la medición de mayo, los consultados respondieron a la pregunta: “¿Por cuál de las siguientes fórmulas presidenciales votaría usted?”, ubicando en primer lugar a Cepeda con un 37,2 %, lo que representa un aumento de tres puntos porcentuales frente a marzo.

Entérese: Denuncian supuestas irregularidades al diligenciar encuesta del CNC sobre favorabilidad de Petro, ¿qué responde la firma?

Sin embargo, Abelardo de la Espriella subió 4,8 puntos porcentuales y se ubicó en el segundo lugar con un 20,4 % de intención de voto, superando a Paloma Valencia, quien esta de tercera y registra un 15,6 %.

Encuesta de mayo de 2026 del Centro Nacional de Consultoría (CNC). FOTO: Captura de pantalla
Encuesta de mayo de 2026 del Centro Nacional de Consultoría (CNC). FOTO: Captura de pantalla

Sergio Fajardo superó a Claudia López y se ubicó cuarto con un 2,7 %, mientras la candidata de la Alianza Verde cayó al quinto lugar con un 1,5 %. Detrás aparecen Santiago Botero (1,5 %), Mauricio Lizcano (0,5 %), Carlos Caicedo (0,4 %), entre otros candidatos, y Roy Barreras, quien registra un 0,1 %, apenas por encima del voto en blanco.

Segunda vuelta presidencial

En una eventual segunda vuelta, Cepeda vencería a Valencia por cuatro puntos (44 % vs. 40 %) y también superaría a Abelardo de la Espriella por 8,5 puntos (46,4 % frente a 37,9 %).

Encuesta de mayo de 2026 del Centro Nacional de Consultoría (CNC). FOTO: Captura de pantalla
Encuesta de mayo de 2026 del Centro Nacional de Consultoría (CNC). FOTO: Captura de pantalla

Ficha técnica

Firma encuestadora: Centro Nacional de Consultoría (CNC)

Medio que la contrató / financió: Cambio Comunicaciones S.A.S.

Fecha de publicación: 3 de mayo de 2026

Tamaño de la muestra: 2.157 encuestasCobertura: 56 municipios del país

Universo: hombres y mujeres mayores de 18 años con intención de votar

Margen de error: aproximadamente ±3 %

Nivel de confianza: 95 %

Siga leyendo: Uribe respondió sobre posible unión entre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, ¿será una realidad?

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