“Sería una lástima estar otros 10 meses sin avanzar en temas importantes”: McNamara

Como “un momento de turbulencia”. Así califica el estado actual de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos el encargado de negocios del país norteamericano, John McNamara, en medio de la descertificación condicionada en la lucha contra las drogas y la cancelación de visas al presidente Gustavo Petro y otros miembros de su gabinete.
En una visita a la sede de EL COLOMBIANO, el diplomático reconoció que los 10 meses que quedan del Gobierno Petro serán un reto en materia política, pero se declara optimista frente a la posibilidad de superar las controversias entre las dos naciones, pues asegura que la relación binacional está pensada a largo plazo. Estas fueron sus declaraciones:
El presidente Petro había expresado en ocasiones previas que le iban a quitar la Visa, antes del discurso en Nueva York. ¿Estaba esa decisión tomada con anterioridad o se había comunicado esa posibilidad al Gobierno colombiano?
“La decisión de revocar la visa al señor presidente Petro se tomó debido a sus acciones imprudentes e incendiarias. El 26 de septiembre se paró en una calle de Nueva York e incitó a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes y a la violencia. Que un jefe de Estado de otro país inste a soldados estadounidenses a desobedecer órdenes y a incitar a la violencia es peligroso, irresponsable y contrario a nuestros valores compartidos, incluidos los que existen entre Colombia y Estados Unidos. No podemos permitir que acciones como estas queden sin respuesta del Estado”.