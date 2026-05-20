Petro le cambió el nombre al ELN y se lavó las manos por los escándalos

Durante más de dos horas, el presidente Gustavo Petro volvió a dar una entrevista a un medio de comunicación colombiano luego de meses sin que sucediera. Habló de todo. Desde una “propuesta”, cuanto menos llamativa, de cambiarle el nombre a la guerrilla del ELN, hasta del tema de tensión diplomática con Bolivia por mensajes que ha publicado en sus redes sociales, que ocasionaron la expulsión de la embajadora de Colombia en ese país. Sus declaraciones llegan en medio de la recta final de las campañas presidenciales; justo 11 días antes de que se lleven a cabo los comicios este domingo 31 de mayo. En EL COLOMBIANO seleccionamos cinco puntos clave de esta entrevista para Caracol Radio, sobre todo lo que tiene que ver con los cuestionamientos a su Gobierno, escándalos que han manchado su mandato y funcionarios polémicos, algunos prófugos como Carlos Ramón González. Lea también: Investigan a Petro por audio de ‘Pipe Tuluá’: dice que le dio dinero a su hermano en campaña Horas antes a esa entrevista, en la noche del martes, el mandatario volvió a protagonizar un Consejo de Ministros en el que también tuvo declaraciones que han resonado en la opinión pública. Sobre todo, su retractación del comentario que tuvo a las periodistas de Colombia, a las cuales en su momento llamó “muñecas de la mafia”. Y justo en un evento previo al Consejo, se refirió al fracasado programa ‘Jóvenes en Paz’, y aseguró que cuando se puso la financiación en el Ministerio de la Igualdad, “los funcionarios que llegaron allí, la verdad, no supieron qué hacer y enredaron el programa a tal punto que nunca llegamos ni a 100.000 ni a los territorios más violentos, ni arrancó en el momento que tenía que arrancar y solo ahora comienza a despertar cuando ya terminamos el Gobierno”.

Petro llamó al Eln “Grupo de Liberación del Narcotráfico”

Uno de los temas clave que no dejó de lado el jefe de Estado en la entrevista radial fue la actual relación que tiene el Gobierno con el grupo armado terrorista del ELN. Por ejemplo, se refirió a los recientes hechos violentos atribuidos a ese grupo armado ilegal y aseguró que ya ni siquiera debería llamarse así. Es más, según dijo, hace años perdieron cualquier propósito político y hoy actúan al servicio del narcotráfico. “El ELN se expresa en un comunicado, yo le llamo GLN, que es Grupo de Liberación del Narcotráfico. El Ejército de Liberación Nacional murió hace tiempo. Aunque sea la misma bandera, no es el mismo propósito”, afirmó el mandatario. Justamente, esta declaración se da en medio de la escalada violenta en varias regiones del país y del fracaso de las mesas de negociación con esos criminales.

¿Qué dijo Petro sobre Laura Sarabia y Juliana Guerrero?

En la entrevista, el mandatario también habló sobre funcionarios que han pasado por su Gobierno y que todavía están en él, pero que han sido fuertemente cuestionados por estar involucrados en escándalos durante estos cuatro años de gestión. Una de ellas es Juliana Guerrero, acusada de haber comprado dos títulos profesionales en la Fundación Universitaria San José. Por estos hechos, la “casi” viceministra de Juventudes está imputada por la Fiscalía. “No se le ha comprobado que no estudió en esa universidad. Se lo dejaremos a la justicia, porque hay un proceso judicial, pero ella no es servidora pública, no es funcionaria pública”, aseguró el mandatario. El jefe de Estado reconoció que cometió “el error” con Guerrero de “mostrarla en una cámara de televisión y entonces, prejuiciadamente (sic), empiezan a decir que tiene alguna relación conmigo. Y como creyeron que tenía una relación sentimental conmigo”. Además, en varios momentos, el Presidente reiteró que Guerrero “no fue viceministra, como dijeron. Imposible, porque no tenía veinticinco años, y ese es el requisito para ser ministro o viceministro. Ella tenía, o tiene, 21 años”, pero tiene 24. Por otro lado, también fue cuestionado por el papel tan importante que ha fungido Laura Sarabia en el Gobierno. Esto luego de haber sido partícipe de la elección de ciertos funcionarios cuestionados; aún así, sigue teniendo un puesto como funcionaria pública. En sus declaraciones, entre otras cosas, el presidente aseguró que “si a mí me mandan a una embajada, siento que me castigaron”. Esto, porque Sarabia, tras su salida como canciller, fue designada para dirigir la embajada de Colombia en Reino Unido.

¿Y la responsabilidad sobre Carlos Ramón González?

Sus declaraciones, que dejan entrever su distanciamiento con funcionarios o con quienes tuvo una relación cercana en el pasado, también salpicaron al cuestionado Carlos Ramón González. El mandatario tomó distancia de quien fuera uno de los hombres más cercanos a su proyecto político. En medio de preguntas por el paradero del exdirector del DAPRE, hoy prófugo en Nicaragua tras ser imputado por corrupción en el escándalo de la UNGRD, Petro dijo que debe regresar a Colombia y responder ante la justicia. En la entrevista, al mandatario le recordaron que González fue una figura clave de su gobierno y un viejo aliado político. Aunque no se refirió a eso, dejó claro que el exfuncionario debería estar en Colombia. “Claro que sí. Carlos Ramón González debería estar en Colombia respondiendo ante la justicia. No sé por qué lo dudas”, respondió Petro. También reaccionó a las versiones según las cuales un funcionario diplomático habría ayudado al exdirector a salir del país. Petro negó haber intervenido y aseguró que esa persona ya había sido retirada de sus funciones. Lea también: Petro arranca su balance para ayudar en elecciones a Cepeda, pero omite estos temas en los que se raja

Los “mea culpa” del Presidente

Uno de los puntos importantes de la entrevista fue cuando el mandatario aceptó haber cometido algunos errores durante su mandato. Aseguró, por ejemplo, que la idea de construir un “diálogo nacional” terminó debilitando el rumbo político de su proyecto y afectó la ejecución de las reformas estructurales que prometió durante la campaña presidencial. “Yo siendo hijo del M-19, pensé siempre en el tema del diálogo nacional. Recuerda que es una consigna que se lanza desde 1982, ya hace tiempo. Y que se expresa de alguna manera en la Asamblea Constituyente de 91. Por tanto, debe haber una pluralidad; eso no lo he abandonado, la pluralidad, pero al plasmarla en el gobierno, en forma concreta, la pluralidad que hice en el primer gabinete no sirvió para nada y dejó unas marcas irreversibles para mi gobierno”, dijo y que por esas decisiones “aún hoy estamos viviendo las consecuencias”.

Expulsión de la embajadora en Bolivia