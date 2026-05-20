Carolina Merchán Jaramillo, de 30 años, llegó a un centro estético de la comuna 14 (El Poblado), de Medellín, para hacerse una abdominoplastia con liposucción.
En medio del procedimiento tuvo múltiples complicaciones y los médicos la intentaron reanimar, sin éxito alguno. Ella falleció, oficialmente, a las 5:43 p.m. del pasado 28 de febrero.
La tragedia de esta mujer, nacida en Sabaneta y quien era ama de casa, es la única que se ha registrado este año en Medellín, siendo la cifra más baja en años en cuanto a muertes por procedimientos estéticos.