“Yo no quiero pertenecer a ningún partido, quiero hacer el mío”: María Fernanda Cabal

María Fernanda Cabal quiere buscar nuevos horizontes. Recientemente anunció que solicitará la escisión del Centro Democrático para conformar su propia colectividad.
Está en un momento de su vida, como muestra en su TikTok, en el que quiere asumir el protagonismo que dice no le dieron en el Centro Democrático y por eso descarta, al menos por ahora, adherirse a algún movimiento cercano a De la Espriella.
En esta entrevista con EL COLOMBIANO, señala que en la campaña del hoy mandatario “usaron su imagen por todas partes”. Para ella, Gustavo Petro fue un “Covid-2”; a Paloma Valencia la llama una buena senadora; a De la Espriella lo califica como un outsider exitoso. Y al expresidente Uribe, por quien dice sentir admiración pese a la relación distante que llevan, lo reconoce como un verdadero patriota.