¿Por qué disminuyó la cifra de muertos tras el terremoto en Colombia? UNGRD explicó la razón

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) actualizó el balance de la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 que tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó. La entidad confirmó 289 personas fallecidas y 143 desaparecidas, mientras que 117.222 personas continúan afectadas por el desastre.
El nuevo reporte, con corte a las 6:30 de la tarde del sábado 15 de agosto, representa una reducción frente a las cifras entregadas durante la mañana. En ese momento, la UNGRD contabilizaba 294 personas fallecidas y 320 desaparecidas. Con la actualización, el número de muertos disminuyó en cinco casos y el de desaparecidos en 177.
La entidad explicó que estas variaciones responden al proceso de verificación que se adelanta desde que comenzó la emergencia. Los primeros balances fueron construidos, en buena medida, a partir de información recibida de manera verbal desde los territorios afectados. Posteriormente, esos reportes comenzaron a ser contrastados con los registros oficiales de la Fiscalía General de la Nación, Medicina Legal y los organismos de socorro.