Video | Con manos y pies encadenados: así fue el traslado de Epa Colombia a un juzgado en Ibagué

Completamente inmovilizada. Con esposas en las muñecas, grilletes en los tobillos y una cadena que limitaba cada uno de sus pasos, Daneidy Barrera Rojas, conocida mediáticamente como Epa Colombia, reapareció recientemente en la escena pública.
Las imágenes de su traslado desde la cárcel de Picaleña hasta las instalaciones judiciales del sector de Los Arrayanes, en Ibagué, provocaron polémica tras difundirse en redes sociales.
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Acompañada por un riguroso esquema de custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), la creadora de contenido avanzó este 11 de septiembre hacia los juzgados ubicados cerca de la avenida Ambalá con calle 69.
El despliegue de seguridad incluyó personal penitenciario en los puntos de ingreso y salida del recinto, velando por el cumplimiento estricto del protocolo en cada desplazamiento fuera del establecimiento carcelario.