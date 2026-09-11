El cerebro de Francisco Lopera quedó en manos de la ciencia: así fue su donación y lo que estudia la UdeA dos años después

Dos años después de la muerte de Francisco Lopera Restrepo, el cerebro de este médico y neurólogo que dedicó más de la mitad de su vida a investigar el alzhéimer permanece en el Neurobanco de la Universidad de Antioquia.

Allí no solo se conserva como una pieza excepcional de la historia científica del Grupo de Neurociencias de Antioquia (GNA). También hace parte de investigaciones que buscan encontrar nuevas respuestas sobre el funcionamiento y las enfermedades del cerebro.

Lopera murió el 10 de septiembre de 2024, pero su familia tomó una decisión para prolongar su legado. Su hija, Karina Lopera y sus familiares, consideraron que el cerebro del investigador debía estar en el lugar al que él había pedido durante años que llegaran los cerebros de otros pacientes: el Neurobanco del GNA.

Lea más: Universidad de Antioquia investigará cuestionamientos a estudios del GNA revelados por Science

La razón tenía que ver con una idea que Lopera defendió durante décadas, y es que la donación de tejido cerebral puede convertirse en una fuente de información imposible de obtener de otra manera.

Él conocía de primera mano el valor de comparar la historia clínica de una persona con lo que después puede observarse en su cerebro y, por eso, hablaba abiertamente con pacientes y familias sobre la importancia de donar.

El proceso de donación comenzó a través de una llamada, como empieza cualquier otro, sin embargo, esta vez el procedimiento tenía una carga emocional distinta, pues quien la recibió fue David Aguillón Niño, discípulo de Lopera y quien había asumido la coordinación del GNA poco antes de su muerte.

Él acompañó al investigador durante su enfermedad y había participado en más de 200 procesos de donación a lo largo de su formación. Pero en esta ocasión no pudo asumir personalmente la extracción.

La responsabilidad recayó en Andrés Villegas Lanau, coordinador del Neurobanco y también alumno y colega de Lopera. Si bien se siguieron los mismos pasos establecidos para los demás donantes, la diferencia estuvo en quién realizó una de las etapas más delicadas.

En vez de quedar a cargo de estudiantes, la extracción fue asumida por Villegas, que había compartido con Lopera buena parte de su trayectoria profesional.

Una vez concluido el procedimiento, el tejido pasó a formar parte oficial de la colección del Neurobanco con el número 563.