Premiarán a quienes ahorren energía y cobrarán más a los derrochadores: el plan de EPM ante el fenómeno de El Niño

Ante un inminente fenómeno de El Niño, el Grupo EPM anunció la puesta en marcha de un programa para promover hábitos de consumo energético más eficiente en los hogares y comercio.
La iniciativa, que cubre a los usuarios de las empresas de comercialización de energía del Grupo EPM en Colombia -Afinia, CHEC, CENS, EDEQ, EPM y ESSA- reduciría la demanda regulada debido a la sequía y el incremento de la demanda, así como a la baja hidrología y el riesgo para la confiabilidad del suministro, esto ante eventuales situaciones de desabastecimiento.
Los incentivos al uso eficiente de energía son una herramienta establecida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) mediante la Resolución CREG 101 120 de 2026. Según EPM, se trata de un mecanismo en el que el ahorro puede traducirse en un beneficio económico para los usuarios.