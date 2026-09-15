Juan Manuel Alvarado reemplazará en el Dane al insubsistente Ricardo Valencia, ¿quién es?

El presidente De La Espriella designó al economista Juan Manuel Alvarado Nivia como nuevo director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), luego de declarar insubsistente a Ricardo Valencia, quien permaneció 26 días al frente de la entidad. El nuevo funcionario es economista, tiene una maestría en Economía de la Universidad del Norte y un máster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Oxford, donde se graduó con distinción. Es oriundo del Caribe y cuenta con una hoja de vida que respalda su designación. Entérese: De la Espriella sacó a Ricardo Valencia, director del Dane, tras polémica por cifras de empleo: duró solo tres semanas Como secretario de Planeación de Barranquilla, lideró iniciativas estratégicas como Así Vivo mi Barrio y Barranquilla 2100, que plantean una visión de largo plazo para el desarrollo urbano de la ciudad. También publicó el primer anuario estadístico de Barranquilla y sus investigaciones sobre impacto socioeconómico han sido reconocidas con premios nacionales e internacionales.

Experiencia de Juan Manuel Alvarado en la gestión pública

Según el comunicado de Presidencia, De La Espriella reconoció el trabajo de Alvarado durante la organización de las ayudas destinadas a las víctimas del terremoto, escenario en el que pudo constatar directamente su capacidad de gestión y su compromiso con el servicio público.

Alvarado es parte del equipo fundador de Potencia y ha ocupado diferentes cargos estratégicos en la Alcaldía de Barranquilla, entre ellos gerente de Ciudad, secretario de Planeación y gerente para la atención de la emergencia por pandemia. También ha trabajado en entidades como Fundesarrollo, Bancóldex y Barranquilla Cómo Vamos. Su experiencia está enfocada en la estructuración e implementación de proyectos sociales, el fortalecimiento institucional, la descentralización territorial y el diseño de estrategias para la gestión pública y privada. Consulte: Los nuevos nombramientos de Abelardo de la Espriella: quiénes son y qué cargos ocuparán

Nuevo director del Dane deberá revisar la información recibida

Una de sus primeras tareas será adelantar una revisión rigurosa de la información recibida, comunicar con transparencia sus resultados al país y avanzar en la modernización de una de las instituciones fundamentales para la toma de decisiones del Estado. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. “El propósito es llevar al Dane plenamente al siglo XXI, fortalecer sus capacidades institucionales y tecnológicas, y garantizar que el Gobierno y los colombianos dispongan de información estadística rigurosa, independiente, confiable y acorde con las realidades que impactan directamente la vida de los ciudadanos”, mencionó el Gobierno en un comunicado. Luego de la polémica salida de Ricardo Valencia, el nuevo director tendrá como reto mantener la credibilidad en la independencia y autonomía del Dane. Le puede gustar: Ricardo Valencia es el nuevo director del Dane: ¿quién es y cuáles son sus principales retos?

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