Dos días después del accidente, así va la búsqueda de avioneta que transportaba brigadistas

Luego de más de 15 horas de búsqueda y de que las condiciones meteorológicas obligaran a suspender temporalmente las operaciones, las autoridades reactivaron este martes las labores por tierra y con apoyo helicoportado para intentar llegar hasta el punto donde se accidentó la avioneta Cessna T206 de matrícula HK-4985, que desapareció cuando cubría la ruta entre Condoto, Chocó, y Guaymaral, en Bogotá.
La Aeronáutica Civil confirmó la localización precisa del sitio de impacto después de que una aeronave UH-60 Black Hawk de la Fuerza Aérea Colombiana detectara en horas de la mañana indicios que corresponderían a la aeronave en inmediaciones del Parque Nacional Natural Tatamá.
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El problema ahora es acceder al lugar. Según la Aerocivil, se trata de una zona de alta montaña, de difícil acceso y ubicada aproximadamente a 9.000 pies de altitud, por lo que los equipos especializados evalúan las condiciones meteorológicas y topográficas para definir la ruta de ingreso más segura para los rescatistas.
Las labores avanzan con apoyo de bomberos, Defensa Civil, Ejército Nacional, Policía y más de 100 voluntarios de comunidades afro e indígenas de la región.