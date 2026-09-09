Ahora EPS tendrán que pagar hasta la factura de energía a sus pacientes; ¿por qué?

A un sistema de salud que vive una crisis financiera y en la que los recursos son finitos, desde la Corte Constitucional llegó un fallo que le pondría más carga económica para la atención en salud de sus afiliados. Resulta que las familias de pacientes que necesitan utilizar dispositivos médicos electrónicos en sus viviendas recibirían un alivio frente al aumento de sus facturas de energía. La alta corte determinó que, bajo determinadas condiciones, las entidades promotoras de salud (EPS) deben hacerse cargo del consumo adicional generado por aparatos indispensables para darle continuidad a un tratamiento.
La decisión fue adoptada en la Sentencia T-206 de 2026, mediante la cual la corporación judicial analizó la situación de un adulto mayor —diagnosticado por enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPS)— que requiere oxigenoterapia en casa a través de un concentrador que funciona con electricidad.
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Un concentrador es un dispositivo médico eléctrico que toma el aire de la habitación, separa el nitrógeno y suministra oxígeno purificado para la terapia respiratoria.