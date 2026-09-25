Con diques y barreras innovadoras luchan en Urabá para que el mar no se trague las costas

Una red de diques y barreras se está levantando en varios municipios del Urabá antioqueño con el objetivo de frenar la erosión costera.
Las obras hacen parte de una estrategia para reducir el riesgo de inundaciones y proteger a los habitantes de varias zonas amenazadas por el retroceso de la línea de la costa.
El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran), entidad que lidera la intervención, precisó que los proyectos avanzan en los municipios de Turbo, Necoclí, San Juan de Urabá y Arboletes.
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En Turbo las intervenciones se adelantan en el sector La Martina; en Necoclí, en inmediaciones del sector El Carlos y varias playas urbanas; en San Juan de Urabá, en Uveros; y en Arboletes, en inmediaciones de la Hacienda Fundadores.
En total se espera que, a largo plazo, más de 46.800 personas se vean beneficiadas por la intervención.