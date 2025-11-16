¡Pilas sí va para el graffitour! Las escaleras de la comuna 13 estarán en mantenimiento

La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Movilidad, iniciará el mantenimiento del sistema de escaleras eléctricas de la comuna 13-San Javier, ubicadas en los barrios Las Independencias 1 y 2, el cual se extenderá hasta mediados de 2026.

Las escaleras eléctricas, que se inauguraron en 2013 para mejorar la vida de los habitantes de los barrios cercanos, se convirtieron en el principal atractivo turístico de la ciudad. Solo el año pasado, recibieron 1.989.158 visitantes, entre locales y extranjeros, según la secretaría de Turismo de Medellín.

Tras 13 años de operación continua y un uso diario de alrededor de 16 horas, las escaleras eléctricas han cumplido con éxito su función como sistema de movilidad y atractivo turístico. Con el propósito de preservar su buen estado y garantizar su óptimo funcionamiento en los próximos años, la Administración Distrital hará este mantenimiento preventivo, que permitirá renovar sus componentes y asegurar la eficiencia y seguridad del servicio.

Durante las intervenciones, se buscará minimizar las afectaciones a la comunidad y a los visitantes, por lo cual se intervendrá un equipo por vez y, en caso necesario, se realizarán cierres parciales de los tramos, manteniendo habilitadas las escaleras físicas adyacentes para permitir la circulación segura.

“Sabemos la importancia que tienen estas escaleras para la comunidad y para el turismo. Por eso, las intervenciones se harán por etapas y con cierres parciales, permitiendo siempre la circulación peatonal a través de las escaleras físicas adyacentes. Nuestro compromiso es mantener en óptimas condiciones esta obra que representa el orgullo y la resiliencia de la comuna 13, y seguir fortaleciendo la movilidad y el turismo cultural de Medellín”, aseguró el secretario de Movilidad, Pablo Ruiz.