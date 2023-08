Lo comprobé primero cuando fui a un almacén de cadena buscando uno de torre, que se ajustara a las estrecheces de los apartamentos modernos, debido a que los de hélice ocupan más espacio. Ya antes había estado en el mismo local y no llevé el producto que costaba algo así como $270.000, pendiente de mirar, como buen paisa de clase media, a ver si en otras partes lo conseguía más barato. La sorpresa, ahora, era que no había ni uno y más extrañado me quedé cuando me dirigí a otra gran superficie de ventas y tampoco lucía en las estanterías y ni en el catálogo web del almacén, que fue la alternativa que los mismos asesores de la sección de electrodomésticos me sugirieron.