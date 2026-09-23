Colombia ya está en el Escudo de las Américas, ¿quiénes hacen parte y quiénes están por fuera?

Colombia ya comenzó a participar de manera operativa en el Escudo de las Américas, la coalición de seguridad internacional impulsada por la administración de Donald Trump en Estados Unidos con gobiernos afines en América Latina.
Esto marca un nuevo capítulo en la cooperación militar y de inteligencia entre Colombia y EE. UU., pero también abre una etapa con implicaciones que van más allá de las operaciones contra las drogas.
La primera intervención de Colombia en el Escudo de las Américas fue realizada por el vicepresidente José Manuel Restrepo este martes, en el marco de su visita a la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. En ese sentido, podría decirse que Estados Unidos aprovechó la presencia de los diferentes líderes en la “capital del mundo” para convocar al encuentro.
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“Durante las últimas elecciones, estuvimos a punto de perder la democracia de Colombia. Y creo que este tipo de iniciativas, como el Escudo de las Américas, son una manera de preservar nuestras democracias en la región”, dijo el vicepresidente.
Y añadió que, “al trabajar en la seguridad económica y en la seguridad física, podemos preservar las democracias de nuestra región. Y en este momento de la humanidad, en esta región del mundo, tenemos el impulso necesario para trabajar juntos, preservar las democracias y crecer más”.
Con la intervención de Restrepo en este encuentro, vuelven a surgir diferentes interrogantes: ¿qué implicaciones tiene hacer parte del Escudo de las Américas?, ¿qué implica para Colombia? ¿Qué puede cambiar para el país por hacer parte y para otros por no hacerlo?