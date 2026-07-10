Videos | España, con goles de Fabián Ruiz y Mikel Merino, venció a Bélgica y es semifinalista del Mundial

Con goles de Fabián Ruiz y Mikel Merino, España venció 2-1 a Bélgica y se clasificó a la semifinal del Mundial de Norteamérica, en la que se enfrentará a Francia el próximo martes, 14 de julio, en Dallas.
Los tantos del cuadro español llegaron a los minutos 30 y 88, con el salvador Merino, quien aprovechó la lesión de Thibaut Courtois (71’) para ingresar y anotar en los últimos minutos del juego para el 2-1. Por Bélgica había marcado Charles De Ketelaere, a los 41 minutos del primer tiempo.
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