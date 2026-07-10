Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Procuraduría investiga a dos policías de Antinarcóticos por posibles irregularidades en contratación

Uno de los puntos centrales de la investigación será verificar el manejo que se dio a la información registrada en el Secop.

  • Procuraduría. Foto: Colprensa
    Procuraduría. Foto: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra dos integrantes del comité evaluador jurídico de la Dirección de Antinarcóticos (DIRAN) de la Policía por presuntas irregularidades en un proceso de selección abreviada que se encuentra en curso.

Esa entidad informó que los investigados son Luis Francisco Vargas Bautista y Ginneth Andrea Vivas Chepe, quienes habrían participado en la evaluación jurídica del proceso contractual.

El Ministerio Público busca establecer si incurrieron en una actuación irregular o no al negar la modificación de uno de los integrantes del consorcio rural, pese a que la solicitud habría sido presentada y registrada oficialmente en Secop antes del cierre del plazo para la recepción de ofertas.

Lea también: Procuraduría adelanta 192 investigaciones por presunta participación indebida en política

Según ese organismo de control, la actuación disciplinaria tiene como objetivo determinar si la exclusión del consorcio participante estuvo justificada o si, por el contrario, se habría desconocido la normativa aplicable en materia de contratación estatal.

Dentro de la investigación, la Procuraduría ordenó la recolección de pruebas documentales y anunció que escuchará en versión libre a los funcionarios involucrados, con el fin de establecer si hubo posibles afectaciones a los principios de transparencia, igualdad, selección objetiva y debido proceso.

El Ministerio Público deberá determinar si las decisiones adoptadas por los integrantes del comité evaluador se ajustaron a las reglas del proceso contractual o si existieron actuaciones que pudieron afectar la participación de uno de los oferentes.

Puede leer: Sellan oficina de Gloria Arizabaleta, investigada por intento de suspensión a Petro

¿Qué investigará la Procuraduría?

Uno de los puntos centrales de la investigación será verificar el manejo que se dio a la información registrada en el Secop, plataforma en la que se gestionan los procesos de contratación estatal y quedan consignadas las actuaciones tanto de las entidades públicas como de los proponentes.

La Procuraduría busca establecer si la solicitud presentada por el Consorcio Rural para modificar uno de sus integrantes fue radicada oportunamente, antes del cierre del plazo para la recepción de ofertas, y si esa comunicación fue debidamente tenida en cuenta por el comité evaluador de la Dirección de Antinarcóticos.

Le puede interesar: Daniel Quintero, Isabel Zuleta y la lista ampliada de acusados por De la Espriella de compra de votos

El organismo de control también examinará si la decisión de rechazar esa modificación se ajustó a las normas que regulan la contratación pública o si, por el contrario, pudo vulnerar principios como la transparencia, la igualdad entre oferentes, la selección objetiva y el debido proceso.

Una eventual exclusión injustificada de un proponente no solo podría afectar sus derechos dentro del proceso, sino también incidir en la competencia entre oferentes y en la legalidad de la selección del contratista.

La investigación cobra especial relevancia porque involucra a la Diran de la Policía, una dependencia encargada de adelantar procesos contractuales relacionados con su capacidad operativa en la lucha contra el narcotráfico.

Por ello, la Procuraduría deberá determinar si la actuación de los funcionarios investigados se ajustó a los estándares de transparencia y legalidad que exige la contratación estatal.

Preguntas y respuestas

¿Por qué la Procuraduría investiga a funcionarios de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía?
La Procuraduría investiga posibles irregularidades en la evaluación jurídica de un proceso de contratación pública. El objetivo es establecer si las decisiones adoptadas se ajustaron a la ley o afectaron la participación de un oferente.
¿Qué es una investigación disciplinaria de la Procuraduría y cuándo se inicia?
¿Qué es SECOP y para qué sirve en los procesos de contratación pública?
SECOP es la plataforma electrónica utilizada por las entidades públicas colombianas para gestionar procesos de contratación. Permite publicar documentos, presentar ofertas, registrar actuaciones y garantizar mayor transparencia y trazabilidad.
¿Qué consecuencias puede tener una investigación por presuntas irregularidades en un proceso de contratación estatal?
La investigación puede concluir con el archivo del caso o con sanciones disciplinarias si se comprueba una falta. También puede derivar en revisiones del proceso contractual cuando se evidencien posibles afectaciones a la legalidad o la competencia.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos