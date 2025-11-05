Estados Unidos anunció lanzamiento de prueba del misil balístico intercontinental Minuteman III

El Departamento de Guerra de Estados Unidos confirmó el lanzamiento de un misil balístico intercontinental (ICBM por sus siglas en inglés) Minuteman III desarmado, durante una prueba desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg, en California.

Se trata de una pieza central de la estrategia de defensa estadounidense desde hace más de medio siglo.

El ensayo, realizado a la 1:35 a. m., hora del Pacífico, este 5 de noviembre y que forma parte del programa de mantenimiento y verificación del sistema de disuasión nuclear del país, buscó evaluar la precisión y fiabilidad del Minuteman III, un modelo que lleva más de 50 años en servicio.

El misil fue lanzado sin carga explosiva y recorrió miles de kilómetros sobre el océano Pacífico, en dirección a un área designada de impacto.

Estas pruebas son rutinarias y se realizan varias veces al año para garantizar que los sistemas estratégicos del país operen con seguridad y precisión. En mayo se llevó a cabo otro lanzamiento similar de prueba hacia las Islas Marshall.